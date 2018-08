Az EU megbüntetné az adatainkkal visszaélő politikusokat

Az Európai Unió szeretné megakadályozni, hogy az európai választásokon a Cambridge Analytica-botrányhoz hasonló helyzet alakulhasson ki, vagyis hogy az állampolgárok kétes módon begyűjtött személyes adatait politikai haszonszerzésre használják fel. Ezért az Európai Bizottság egy olyan tervezeten dolgozik, amely bírságolhatóvá tenné a titkos adatgyűjtésből profitáló politikai szervezeteket – írja az Engadget a Financial Times értesülése alapján.

Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary Christopher Wylie korábbi alkalmazottja a Cambridge Analytica-nak beszél a Bloomberg technológiai konferenciáján Párizsban, Franciaországban 2018 május 23-án

Akták A Cambridge Analytica botrány Donald Trump királycsinálóiról kiderült, hogy illegális módszereket használnak. Az ügy a Facebooknak is roppant kínos, Zuckerberg szigorúbb adatkezelést ígért.

A tervezet részletei még képlékenyek, de az elképzelés szerint bírság a megbüntetett párt éves költségvetésének 5 százaléka lenne, amely már az adatvédelmet szabályozó GDPR esetleges bírságaira rakódna rá. A cél, hogy a potenciális bírsággal rávegyék a pártokat, hogy ne éljenek vissza az állampolgárok adataival, illetve ne fogadjanak el és használjanak fel adatokat a forrás ellenőrzése nélkül.

Ahhoz, hogy életbe léphessen, a Bizottság tervezetét az Európai Parlamentnek és az egyes tagországoknak is jóvá kellene hagynia. Az idő viszont sürget, mert jövő májusban jönnek az európai parlamenti választások, és ahogy az utóbbi néhány évben, de különösen a 2016-os amerikai elnökválasztás óta, most is sokan tartanak az esetleges orosz befolyásolási szándéktól.