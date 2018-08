Hatalmas mélytengeri óriáskalmárt találtak Új-Zélandon

A tengerek egyik legritkábban látott hatalmas élőlényét, egy óriáskalmárt találtak búvárok Új-Zéland déli partján, Wellington közelében – írja a Live Science.

Daniel Aplin, az egyik búvár a New Zealand Heraldnak arról számolt be, hogy épp halászathoz kerestek megfelelő helyet, amikor meglátták az állat teljesen ép tetemét. Később visszamentek megmérni: az elpusztult kalmár 4,2 méter hosszú volt. Egyelőre nem világos, mitől pusztult el.

A lapnak nyilatkozó helyi szakértő szerint a búvárok nagy valószínűséggel egy óriáskalmárt találtak, nem a még nála is nagyobb rokonát, a gigászkalmárt. Előbbi akár 13, utóbbi 14 méterre is megnőhet, bár jellemzően inkább 5, illetve 10 méter hosszúak.

A kutatók keveset tudnak ezekről az állatokról, mert ritkán találkozni velük – leginkább csak akkor, amikor halászok véletlenül kifogják őket vagy – mint most is – maguktól vetődnek partra. Két éve mi is beszámoltunk egy esetről, amikor Spanyolország partjainál sikerült lefotózni egy haldokló példányt.