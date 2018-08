Rejtett mélytengeri korallzátonyt találtak Amerika partjainál

Eddig ismeretlen, óriási terület lefedő mélytengeri korallzátonyt fedeztek fel Dél-Karolina közelében, 260 kilométerre a parttól – írja a CNN.

Az Egyesült Államok délkeleti partvidékének mélytengeri élővilága kevéssé ismert, ezért indult el, több óceánkutató szervezet együttműködésében, a terület alaposabb megismerését célzó Deep Search 2018 nevű projekt. A 15 napos expedíció megfigyelései alapján a kutatók úgy becsülik, hogy a mélytengeri korallzátony nagyjából 135 kilométer hosszan terül el.

Ez egy óriási képződmény. Hihetetlen, hogy ilyen sokáig rejtve maradt az Egyesült Államok keleti partjánál

– mondta Erik Cordes, az expedíció vezető tudósa a HuffPostnak, hozzátéve, hogy a zátony ökoszisztémájához foghatót még soha nem látott.

Az expedícióban szintén résztvevő Sandra Brooke arról számolt be a lapnak, hogy meglepő volt ilyen sok korallt látni ilyen távol a parttól, mert a korallzátonyok könnyebben alakulnak ki a felszínhez, ahol a táplálékukul szolgáló algákat jobban éri a napfény.

A felfedezésnek a tudományos értékén túlmutató jelentősége, hogy Donald Trump amerikai elnök a mélytengeri olajfúrások tilalmának feloldását fontolgatja, amit a természetvédők és a tudósok is veszélyes ötletnek tartanak. A kutatók azt remélik, hogy az óriási korallzátony felfedezése és más hasonló kutatások segíthetnek azonosítani azokat a természeti értékeket, amelyeket mindenképpen meg kell védeni, és talán az olajfúrások újraindításának megakadályozásához is fegyvertényt jelenthetnek. Ahogy az a tény is, hogy a korallzátonyok a halászatra is pozitív hatással vannak, mert a halak és más tengeri élőlények előszeretettel szaporodnak a védelmet jelentő korallok között.