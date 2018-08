Trump le akarta leplezni a Google-t, de őt kapták hazugságon

Donald Trump amerikai elnök a konzervatívok és republikánusok elhallgattatásával vádolt meg szerdán amerikai technológiai óriáscégeket, mint a Facebook, a Google-t tulajdonló Alphabet és a Twitter – írja az MTI.

Trump a Fehér Házban újságíróknak azt mondta: szerinte nagyon komoly problémáról van szó, mert ezek a cégek valójában megpróbálják elhallgattatni az Egyesült Államok lakosságának nagyon nagy részét, akik viszont ezt nem akarják.

Ez nem helyes. Ez nem tisztességes. Lehet nem is legális, de majd meglátjuk. Csak tisztességet akarunk

– mondta.

Érdekesség, hogy míg Trump ezeket a techcégeket azzal vádolja, hogy az ő és más republikánusok kárára elfogultak, addig az általános elemzői álláspont éppen az, hogy ezeknek a cégeknek a platformjai adtak teret azoknak a szakmányban gyártott álhíreknek a 2016-os elnökválasztási kampány során, amelyek Trump győzelméhez is hozzájárulhattak. Egyik oldalról tehát azért támadják ezeket a cégeket, mert nem tudnak gátat szabni a demokratákat sújtó – feltételezetten orosz hátszelű – álhíráradatnak; a másik oldalról pedig azért, mert a demokraták felé elfogultak a republikánusokkal és Trumppal szemben.

Trump azonban a vele szemben már a választási kampány idején is kritikus mainstream médiát tartja álhírgyáraknak, gyakorlatilag már nem is válaszol például a CNN riportereinek kérdéseire a sajtótájékoztatóin. Szakértők szerint az elnök megnyilvánulásaival ártott az amerikai sajtó szavahihetőségének és hitelének, miközben teret engedett a tartalmilag kétséges médiumok előretörésének.

Le akarta buktatni a Google-t, de ő bukott le

A Google-re különösen rászállt Trump az utóbbi napokban: szerdán mi is megírtuk, hogy a cég keresési találatait elfogultnak tartja az elnök, és még azt is belengette, hogy szabályozással nyúlnának bele a cég algoritmusába.

A Google-ellenes hadjárat újabb állomásaként Trump később Twitteren posztolt egy videót, amely arról szól, hogy bár demokrata elődje, Barack Obama éves nagy elnöki beszédeit, a State of the Union-beszédeket mindig a keresője főoldalán promózta a cég, az ő beszédét bezzeg elhallgatta. A videóban ezt bizonyítani hivatott képernyőfotók is láthatók.

Csakhogy a Google reagált a vádra, és közölték, hogy valójában ugyanúgy kint volt a főoldalon az elnök beszédének élő közvetítésére mutató link, mint bármelyik korábbi évben. Erre egyébként az internetes archívumban is megtalálható a bizonyíték: az adott napi Google-főoldalt visszanézve ott a link – írja a Buzzfeed News. A lap még egy masszívan Trump-párti Reddit-fórumból is előásott egy aznapi screenshotot arról, hogy a gonosz Google csak kirakta a linket GEOTUS, vagyis az Isteni Uralkodó Trump beszédére.

További érdekesség, hogy a Trump által kiposztolt videóban még a Google régi logója van, pedig a szóban forgó beszéd idejére az már megváltozott. Mindez nem gátolta meg Trump támogatóit, hogy átvegyék a videót, és arról írjanak, hogy lám, az elnök kegyetlenül lebuktatta a Google-t. Így tett például a konteógyártó Infowars, az orosz állami finanszírozású RT, de még egy republikánus képviselő is.