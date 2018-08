A GVH nem hitte el, hogy a Google titkosít, de most már elhiszi

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több Google-szolgáltatást is vizsgált egy 2016-ban indított versenyhivatali eljárásban. Az ügy most lezárult, és a hivatal nem állapított meg jogsértést, de a Google kötelezettségvállalást tett, hogy kiegyensúlyozottabban fogja tájékoztatni a felhasználókat – derült ki a GVH közleményéből.

A hivatal a Google tájékoztatási gyakorlatát vizsgálta három területen: a Google-fiókban elérhető "Internetes és alkalmazástevékenység" és a "Hirdetések személyre szabása" funkciókkal kapcsolatban, illetve az Allo csetszolgáltatás adatkezelésével és végpontok közötti titkosításával összefüggésben. A GVH az első két pontban megszüntette az eljárást.

Az Allóval kapcsolatban azt kifogásolták, hogy a Google se a telepítése, se a használata során nem adott világos tájékoztatást, hogyan kezeli az ott megadott adatokat. A döntés értelmében ezt a problémát végül az oldja fel, hogy a Google vállalta, hogy átláthatóbban fog tájékoztatni: jól érthető szövegezéssel külön oldalt hoznak létre erről, amelyet a letöltés helyéről és magából az appból is jól látható helyről lehet majd elérni; a magyar felhasználók az Allón keresztül üzenetben is megkapják a tájékoztatót; emellett még idén lesz egy nap, amikor Youtube-on egy reklámcsíkon fognak tájékoztatni arról, hogy a Google adatokat gyűjt a felhasználóiról, és itt is lesz egy link az adatkezelési tájékoztatóra.

A GVH az Allóban elérhető (egyébként nem alapértelmezett, csak választható) végpontok közötti titkosítást is vizsgálta, pontosabban a cég erre vonatkozó állítását, és megállapította, hogy az nem jogsértő – ez feltehetően azt jelenti, hogy a hivatal elismerte, hogy a Google tényleg titkosítja az üzeneteket. (A pdf-ben elérhető indoklás szerint a GVH valamiért azt feltételezte, hogy a Google hiába hirdeti, hogy titkosított kommunikáció is elérhető lesz az appban, valójában nem ez lesz a helyzet. Most kiderült, hogy dehogynem.)

A hivatal közleménye szerint "a kötelezettségvállalás eredményeként módosuló kereskedelmi gyakorlat túlmutat az adott ügyön, hiszen nemcsak a magyar nyelvű tájékoztatásokat érinti: az adatkezelési aloldalt egyidejűleg még 44 nyelvre fordítják le, valamint vállalkozás az Allo chatkliens felhasználóinál lényegesebb nagyobb magyar fogyasztói kört képes elérni az általános, adatvédelmi témájú edukációs bannerrel, szélesebb tartalmú üzenettel."