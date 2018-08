Kiszivárgott a Pixel 3 első fotója

A Google hamarosan bemutatja a két új csúcsmobilját, és a nagyobbik Pixel 3 XL után most a kisebb modellről, a Pixel 3-ról is kiszivárgott az első valódi fotó – írja a Verge.

Ahogy három hete mi is megemlékeztünk róla, az XL-ről kiszivárgott kép megerősítette, hogy az iPhone X-szel bevezetett és pillanatok alatt elterjedt kijelző teteji betüremkedést a Google új zászlóshajója is megkapja. A most közzétett fotókból viszont az látszik, hogy – a várakozásoknak megfelelően – a sima Pixel 3 marad a hagyományos, betüremkedésmentes dizájnnál, és leginkább a tavalyi Pixel 2 XL kicsinyített másának néz ki.

A kép egy Reddit-fórumban tűnt fel, és a kijelződizájn mellett az is kiderül róla, hogy a telefonon előlapi dupla hangszóró, dupla szelfikamera, és a 3 XL-hez hasonló részben üveg hátlap kapott helyet.

Az 5,5 hüvelykes kijelző felbontása 2160x1080 pixel, vagyis 2:1-es képarányú, mint a legtöbb csúcstelefon manapság. Az akku kapacitása 2915 milliamperóra. Mindkét előlapi kamera 8 megapixeles, az egyik zárideje f/1.8, a másiké f/2.2. A dupla szelfikamera utalhat arra, hogy az Apple Face ID-jához hasonló biztonságos arcfelismerő beléptetőrendszer jön az új mobilokkal, de más bizonyíték erre egyelőre nincs. Az viszont valószínű, hogy gesztusvezérlést kapnak.

Az új Pixel-telefonokat október 9-én mutatja be a Google.