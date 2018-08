Nagyon nehéz lesz elkerülni, hogy a rovarok felzabálják előlünk az élelmet

A klímaváltozás miatt egyre melegebb az időjárás, ennek következtében pedig az egyre éhesebb rovarok több millió tonnával több termést pusztítanak el 2050-re még akkor is, ha sikerül 2 Celsius-fok alatt tartani a globális átlaghőmérséklet növekedését – állapította meg egy új kutatás.

– összegzik az eredményeiket a kutatók a Science szaklapban megjelent tanulmányban.

Ez azt jelenti, hogy a felszíni hőmérséklet 2 fokos emelkedésével 213 millió tonna vész kárba a három alapvető gabonaféléből, míg ma 166 millió tonna a veszteség a becslések szerint. A trópusi gabonatermő vidékeken – többek között Brazíliában és Vietnamban – már most olyan a klíma, ami a kártevőknek ideális feltételeket jelent – írja az MTI.

A mérsékelt égövi területek most hűvösebbek, mint ami a legtöbb rovarnak optimális, de ahogy melegszik a klíma, a rovarpopulációk gyorsabb növekedésnek indulnak. Többet is kell enniük, mivel a fokozódó meleg a rovarok anyagcseréjét is gyorsítja. A kettő együtt nagy csapást jelent a termésre