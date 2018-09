Hangszóróként használtuk az ujjunkat, és ez még csak a kezdet

Akadnak furcsa dolgok az IFA kiállításon, főleg a startupoknak fenntartott részlegen, ahol repülni is megtanultunk. Épp csak lehámoztuk magunkat az Icaros VR-gyúrópadjáról, amikor elénk került egy ember, aki mások fülét érinti meg. Bálvánnyá meredve tanakodtunk, hogy mi lehet ő: Gondolatolvasó sámán? Újvonalas akupunktúrázó?

Aztán kiderült, hogy csak hangokat tesz az emberek fülébe.

Még ez is lehetne ufós vagy misztikus horrorfilmek alaptémája, de SGNL nevű cég teljesen normális dolgokat gyárt. Például egy szabványos karóraszíjat bluetooth hangszórószerűséggel, amely nem ad ki hangokat, ehelyett a beszéd rezgéseit a csontunkon vezeti végig, a csuklótól egészen az ujjunk végéig. Ezért kell megérinteni a fület, hogy a rezgés eljusson a dobhártyáig. A mikrofon pedig a szíjban van, így összességében elég diszkréten tudunk telefonálni.

A SGNL persze nem erre a figyelemfelkeltő termékre tette fel a jövőjét, teljesen szokványos fejhallgatót is gyártanak, amiben a zajszűrésen kívül hangáteresztő funkció is van, hogy zenehallgatás közben is tudjunk figyelni a közlekedés zajaira.

Füleink után a szemünket kényeztettük az Aurainál, akik egy hideg- és melegvizes szemmasszírozó szerkezetet találtak ki. Miután robotzsaruvá változunk a szemfedőt a fejünkre húzva, a saját akkumulátorral felszerelt gép elkezdi keringetni a benne lévő vizet, és közben rezgéssel ellazítja a szemeink környékét.

Az első körben javasolt hűvösebb - 18 fokos - masszázs állítólag csökkenti a monitor egész napos bámulásából eredő fáradtságot, frissítően hat, míg a melegebb, 42 fokos változat lenyugtatja a szemünket, és segít ellazulni, majdnem el is aludtunk a székben ülve. Ügyes ötlet, hogy a szerkezet szárazon is hordozható, így repülőutakon sem lehet gond a biztonsági ellenőrzésnél. A szemnél lévő masszírozó párna és a külső tartály is könnyen feltölthető.

A hat perc hosszú kényeztetés után úgy néz ki az ember, mintha szétdörzsölte volna a szemeit, de az érzés azzal ellentétes: az Aurai valóban pihentetően hatott, minden munkanap végén el tudnám viselni ezt a fajta kényeztetést.

Megérkezett a kalórianácik csodafegyvere

Az egészséges életmódot támogatja a Philips IFA-n bemutatott okosturmixgépe is, mégpedig azzal, hogy amikor beledobáljuk a zöldségeket, grammra leméri az összetevők súlyát, és ki tudja számolni, hogy mennyi kalóriát viszünk majd be a szervezetünkbe.

A turmixgépnek saját kijelzője is van, de talán praktikusabb a hozzá tartozó mobilos appon megnézni a több összetevőből álló recepteket, és onnan átküldeni a feladatot a konyhai eszközre. A gép szoftvere valóban okos: beledobjuk az egyik alapanyagot, leméri, és annak a súlyához igazítja a többi összetevő mennyiségét, amiket aztán egymás után kell bedobálni az üvegtálba.

Hogy mindig legyen kéznél alapanyag, abban a Grundig nyújthat segítséget. Az átlagos emberek alsógatyát tárolnak szekrényben, akinek viszont éppen van 6000 eurója, és nem tudja mire elkölteni, akár növénytermesztő szekrényt is vehet belőle.

A MicroGarden hat elkülönített rekeszébe földet kell tenni, ebbe beleültetni a magokat, és a többiről már az automatika gondoskodik. Beépített tartályból egy hétig öntözi a palántáinkat, és minden nap 8 órára lekapcsolja a lámpáit, mert a növényeknek is jár a pihenőidő. Mi pedig egy appból, élő videós kapcsolaton követhetjük nyomon a vitamindús növények féktelen burjánzását.