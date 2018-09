Világszerte akadozik a Facebook összes szolgáltatása

Hétfőn késő este elkezdett akadozni a Facebook és a Messenger szolgáltatása is, majd hamarosan csatlakozott a problémásan működő alkalmazásokhoz a WhatsApp és az Instagram is. Mivel ezek mind a Facebook tulajdonában vannak, valószínűleg valami közös, globális ok húzódhat meg a jelenség mögött.

Az Outage Report szerint mind a négy szolgáltatás extrém sok hibajelentést mutat, a Facebook és az Instagram gondjairól percenként ezres nagyságrendben érkeznek a jelentések. Úgy tűnik, a jelenség globális, de elsősorban az USA keleti partja, illetve Nyugat- és Közép-Európa érintett. Sok magyar felhasználó is panaszkodik Twitteren a hibákra.

A weboldal és a mobilos app egyaránt döcög; van, akinél csak nem lehet posztolni és el-eltűnnek csetüzenetek, de sokan írnak arról is, hogy az egész szolgáltatás elérhetetlen.

Maga a Facebook egyelőre semmilyen felületen nem adott információt arról, mi történik.