Több millió pótolhatatlan tárgy vált hamuvá a leégett riói nemzeti múzeumban

Egy nappal a tűz után, keddre virradóra még mindig füstöltek az üszkös romok Rióban, a földig leégett brazil nemzeti múzeum maradványaiban. Hosszú ideje globálisan is ez a legnagyobb veszteség, ami a kulturális örökséget érte a Földön. Talán az Iszlám Állam szíriai műemlékpusztításai, korábban a tálibok buddhista szentélyek ellen is viselt afganisztáni háborúja fogható csak ehhez a tragédiához.

A helyi idő szerint vasárnap este, zárás után fellángoló tűz pontos oka továbbra is ismeretlen. A gyanúsított az egyik olyan apró lánggal felfelé hajtott papírléggömb, amiket Dél-Amerikában is előszeretettel vetnek be a bulikon, noha elvileg illegálisak. Könnyen lehet, hogy egy ilyen landolt a tetőzeten, a fa szerkezet pedig könnyen lángra kapott.

Az épület közismerten rossz állapotban volt, régóta felújításra szorult, volt, hogy a kutatók adták össze saját zsebből a pénzt még a takarítására is. nem volt rendes tűzvédelmi rendszer sem, csak néhány régi poroltó és tűzriasztó. A 80 kivezényelt tűzoltó hat óra alatt tudna megállítani a lángokat. A múzeum most júniusban ünnepelte 200. születésnapját – az elkeseredett szakemberek azt mondják, a tragédia előrelátható volt.

Bár még most is izzanak a romok a hamu alatt, már most is antropológusok, paleontológusok, régészek, természettudósok próbálják felmérni és menteni, amit lehet. A pontos veszteség így sem lesz ismert még sokáig. Több mint 20 millió katalogizált tárgyat őriztek Brazília nemzeti múzeumában. Itt volt a világ egyik legnagyobb meteoritja, melyet még 1784-ben találtak meg. Rendkívül jelentős prekolumbián és komoly görög és római gyűjtemény, pompeii mozaikok és egyiptomi múmiák (kiegészítve egy mumifikált macskával), globálisan is jelentős kollekció a gerinctelenek világából és dinoszauruszcsontokból, de itt őrizték Amerika legősibb ismert emberi fosszíliáját, a 11500 éve élt Luzia koponyáját is. A hetvenes években kiásott lelet húsz évig porosodott a múzeum raktárában, mire újrafelfedezték – most azonban Luzia is porrá lett való valószínűleg. A kutatók szerint van egy kis esély rá, hogy a koponya megmaradhatott, de ezt most még nem tudhatjuk. A kivételes dél-amerikai bennszülött indián gyűjtemény is elpusztult minden bizonnyal.

Néhány munkatárs még a tűz alatt az épülethez rohant, hogy megpróbáljon valamit megmenteni a gyűjteményből és a kutatásaiból. A romok előtt aztán hétfőn elkeseredett tömegtüntetés volt, a résztvevők a hivatalos szervek felelősségéről beszélnek.