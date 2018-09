Tengerfenéken legelészik egy cápafaj

Itt az első növényevő cápája, ha nem is teljesen vega: kutatók szerint a kalapácsfejű cápa étrendjének jelentős részét növények teszik ki. Az új eredmény szerint az Atlanti-óceánban és a Mexikói-öbölben élő faj egyik alaptápláléka a tengerfenéken növő tengeri fű.

Ez az első ismert cápafaj, mely mindenevő táplálkozási stratégiával rendelkezik

– fogalmaznak a kaliforniai és a floridai egyetem kutatói.

Az korábban is tudott volt, hogy a kalapácsfejű cápák gyomrába szokott jutni tengeri fű is, de úgy gondolták, hogy ez inkább csak a halvadászat közben csúszik le, és nem is biztos, hogy megemésztik. A most publikált új tanulmány azonban kimutatja, hogy a tengeri fű fontos szerepet játszik a cápák tápanyagfelvételében is.

A kutatók szerint a faj egyedeinek gyomrát 60 százalékban a tengeri fű tölti ki, és azonosították az ennek emésztéséhez szükséges enzimeket is. A cápa ezek szerint jobban képes feldolgozni a növényi táplálékot, mint például a panda.

(Borítókép: Kalapácsfejű cápa egy tengerifű mezőn - fotó: Shutterstock)