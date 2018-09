Hetekkel előre megjósolja a földcsuszamlásokat egy új szoftver

A földcsuszamlások majdnem annyira kiszámíthatatlanok és előreláthatatlanok, mint a földrengések. Ezért is jelent komoly előrelépést, ha valóban működik az az új technológia, amit most jelentettek be ausztrál kutatók. Állításuk szerint olyan szoftvert, mely mesterséges intelligencia és alkalmazott matematikai eszközökkel két héttel előre meg tudják jósolni a föld- és sárcsuszamlások valószínűségét.

A program azokat az apró előjeleket keresi és azonosítja, amelyek meg szokták előzni a földcsuszamlásokat. Ezek többnyire olyan kicsik és elszórtak, hogy az emberi megfigyelő észre sem veszi őket.

Mostanáig az előrejelzések nagyrészt ösztönösek voltak. Mi nem bízunk a zsigeri ösztönökben. Objektív módszert szeretnénk alkotni.

– mondta Antoinette Tordesillas, a Melbourne-i Egyetem kutatásvezetője. Ennek érdekében bányavállalatok radarképeit vizsgálták újra. Ezek rendkívül részletes adatokat nyújtanak a föld mozgásáról. A kutatók most ezek között kerestek összefüggéseket, illetve egy földcsuszamlás-veszélyes olasz vulkán közeléből származó geológiai adatokkal is összevetették őket. A kérdés, hogy milyen mintázatok jelezhetik előre a föld veszélyes megindulását.

Az adatelemzés itt jelentős lehetőségekkel kecsegtet. A gond azonban, hogy a földcsuszamlás-veszélyes övezetek jelentős részéről nincsenek megbízható adatok. Míg a világ fejlett részén ezek akár műholdfelvételekről, akár földi radar- vagy éppen drónfelvételekből viszonylag könnyen elérhetőek, a földcsuszamlások sokszor a legszegényebb országokban szednek sok áldozatot – például a szeméttelepekre épült nyomornegyedekben. A kutatók célja, hogy a megfigyelő adatgyűjtő technológiát is elérhetőbbé tegyék. Azt remélik, hogy néhány év múlva akár egy mobiltelefon is elég lehet ahhoz, hogy a várható földcsuszamlásokra utaló jeleket keressenek.