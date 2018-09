A japánok napokon belül kipróbálják a világ első űrliftjét

Szeptember 11-én a japánok a gyakorlatban is kipróbálják Arthur C. Clarke sci-fi ötletét és sok tudós álmát: fellövik a világ első űrliftjének apró prototípusát.

Az iszonyú drága, hatalmas üzemanyagigényű és nagyon szennyező rakétakilövésekkel szemben régi elgondolás az űrlift. Papíron egyszerű és nagyszerű, csak kell hozzá egy néhány tucat kilométeres kábel, ami a Földet kötné össze egy űrben lévő dokkolóállomással. A gyakorlatban sajnos kicsit bonyolultabb a helyzet. Bár rendszeresen hallani űrliftre vonatkozó tervekről és ötletekről, egyelőre nincs olyan erős kábel, ami elbírná a Föld és az űr közötti távolságon ide-oda utazó liftet.

Amellett, hogy a lift erősen kilengene a Nap és a Hold gravitációs mozgása és a Föld forgása miatt, meg elég veszélyes mértékben hatna rá Coriolis-erő, a fő probléma, hogy milyen anyagból készülhetne a kábel. Bár nanotechnológiával készíthető akár százszor erősebb kábel is, a méret növelésével az anyag egyre veszít az erősségéből és merevségéből, ráadásul a szakítószilárdság egyetlen atom elmozdulásától is nagyságrendekkel csökkenhet.

A japán Sizuoka Egyetem most mégis megpróbálja megoldani a feladatot, még ha kicsiben is. Már egy mini modellt is készítettek, igaz, ennek a méretei még más nagyságrendben vannak. Két, 10-10 centis picike műholdat kapcsolnak össze egy tízméteres acélkábellel – tehát inkább hanyagolják az ígéretes, de egyelőre megoldhatatlan gyakorlati nehézségekkel járó nanotechnológiát. egy apró doboz, mondjuk, hogy lift fog utazni kameráékkal felszerelve, folyamatosan csekkolva a mozgást a két műhold között. A világ első űrlift modelljét szeptember 11-én állítják Föld körüli pályára.