A mesterséges intelligencia az internetnél is jobban át fogja alakítani az életünket

Ha a tudomány, a kormányzati szervek és az ipari szereplők nem fognak össze, hogy együtt alkossák meg az új szabályokat, az emberek ugyanúgy meg fognak rettenni a mesterséges intelligencia potenciáljától, ahogy a génmódosítással is szembefordult a közvélemény. Már csak ezért is érdemes minden szereplőnek egy világosabb szabályrendszerért tevékenykednie Al-Khalili szerint.

A népszerű tudományos ismeretterjesztő, a média tudományos műsoraiban is rendszeresen megszólaló fizikus a Brit Tudományos Fesztivált fogja megnyitni a jövő héten, ebből a beszédéből hoztak nyilvánosságra részleteket, melyekben a mai tudományos-technológiai forradalom talán legfontosabb szegmensével, a mesterséges intelligencia (AI) jövőjével foglalkozik.

A fizikus szerint az AI az internetnél is jobban átalakíthatja az életünket néhány évtizeden belül. Ha azonban a mesterséges intelligencia technológiája és következményei nem lesznek átláthatóbbak, a megítélése annyit romolhat, hogy emiatt az AI nem biztos, hogy meg tudja valósítani a benne rejlő lehetőségeket.

Al-Khalili egyetért azokkal, akik szerint a mesterséges intelligencia teljesen át fogja alakítani a társadalmat. Mint mondja, a jelenléte már most is erősen érezhető a mindennapokban is, elég csak az Alexához hasonló virtuális asszisztensekre gondolni, vagy a Facebook, a Google, az Amazon „szinte már fizikai tudatára”. A mesterséges intelligencia azonban könnyen egyenlőtlenebb világot eredményezhet – szól a figyelmeztetés –, és minél hamarabb el kellene kezdeni beszélni róla az iskolákban is, hogy felkészültebbek legyünk, amikor még inkább átszövi a teljes életünket.