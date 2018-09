Egy új orvosi megoldás vírosokkal veszi rá a sebet, hogy új bőrt hozzon létre. Így az olyan nagyméretű nyílt sebek helyén is egészséges bőr keletkezhet, amelyeket idáig csak műtéti úton tartottak rekonstruálhatónak. A felfedezés akár a bőr megfiatalításában is segíthet.

Az olyan életveszélyes égési sérülések vagy nagy fekélyek helyén is képes a bőr némi rásegítéssel a teljes regenerálódásra, amelyeknél az orvosi rutin idáig csak a műtétet tartotta megoldásnak. Ha a sérülés nagyon súlyos, elpusztulnak azok a bőrsejtek is, melyekből elindulhatna a regeneráció. Erre fejlesztett ki a San Diego-i Salk Intézetben működő kutatócsapat egy új eljárást: vírusok segítségével programozzák át a seb és az alatta lévő kötőszövet eredetileg más funkciójú sejtjeit, hogy a bőrsejtekhez szükséges négy fehérje előállításában vegyenek részt. Az új megoldással 18 nap alatt sikerült az új bőrt előállítani.

Bár ezt most még csak egereken próbálták ki, a kutatók nagyon bizakodnak. Úgy gondolják, hogy a nagyon nehezen gyógyuló sebeknél, cukorbetegeknél és idősebb embereknél is működhet majd az eljárás, hosszabb távon pedig nem csak bőrsejteknél, de akár károsodott szervek esetében is segíthet a hasonló innováció. Sőt, a plasztikai-szépészeti felhasználás is lehetséges:

Az átprogramozó technológiánkban megvan a lehetőség, hogy az elöregedett vagy más módon egészségtelen bőrt is megfiatalítsa

– nyilatkozta a felfedezésről beszámoló Independentnek a kutatást vezető professzor, Juan Carlos Izpisua Belmonte.