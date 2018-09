Csak Svájcig kell menni a világ legszebb autóiért

Csütörtökön megnyílt Bázelben a kontinens legújabb autókiállítása, a Grand Basel. Svájcnak van már ugyan patinás autóshow-ja (a genfi szalon), de a négynapos bázeli esemény egész más dimenziókban mozog. Megkockáztatom: a világ egyik, ha nem a legexkluzívabb autóbemutatóját hozták össze a szervezők.

Aki kicsit is érdeklődik az autótervezés és főleg a dizájn, illetve annak története iránt, annak a bázeli show maga lehet a mennyország. Kis részben persze szerepelnek korunk hiperautói (MacLarentől kezdve Ferrarikon át a rém ronda, de brutálgyors Bugattikig), de a bemutatott autók zöme a huszadik század autóiparának legszebb, legkreatívabb korszakait idézik meg.



Elég sok autóshow-t rendeznek a világban mindenfelé, bőven van hasonló profilú rendezvény is (még hazánkban is van 3-4 oldtimer kiállítás, bemutató, kupa miegymás), de a bázeli kiemelkedni látszik mind közül. A kurátorok egyfelől igyekeztek az igazán különleges, szó szerint páratlan autókra koncentrálni (koncepciók, prototípusok, luxusautók, technikai különlegességek, bizarr megoldások), másfelől a kiállító teret úgy alakították ki, hogy minden egyes autó megkaphassa a jól megérdemelt figyelmet és rivaldafényt. Itt nincsenek szorosan egymás mellé beállított, alig körüljárható autók, mindegyik szépség saját gyönyörűen bevilágított pódiumot kapott, a hatalmas, több ezer négyzetméteres, szellős kiállítótérben (a Messe Bazel emeleti csarnokairól van szó) remekül érvényesül a mintegy száz jármű mindegyike.



Az alábbi képek ízelítőt adnak a Grand Bazel 2018-ból, míg néhány további képes anyagban tematikusan is megmutatjuk majd a kiállítás legkülönlegesebb autóit.

Pegaso Z-102 Series 2 Saoutchik – egy 350 lóerős, 250 km/órás csúcssebességre képes spanyol kabrió, 1954-ből. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A kiállítás egyik gyöngysora, három Bertone-dizájn: elől egy Lamborghini Countach LP400 (1974), középen egy Lamborghini Miura P400 (1968) és hátul a Corvair Testudo (1968). (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Csak az orrát mutatjuk, de az 1958-as Citroën DS 19 Chapron Le Dandy így is elhomályosítja a háttérben megbújó Ferrarit. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A háború utáni olasz autótervezés csodája: az Isotta Fraschini 8C Monterosa, egy amerikai piacra szánt hatüléses V8-as kabrió 1948-ból. Nem került sorozatgyártásra. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A francia Avion Voisin C25 Aérodyne egy Art Deco műalkotás 1935-ből – összesen nyolcat építettek belőle. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az olasz IsoRivolta Isetta (1952) nagyvárosi törpeautót csupán két évig gyártották. A könnyű, háromkerekű járgányt akár kézzel is a helyére lehetett tolni parkoláskor. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

És akkor ugorjunk 2017-be: az IsoRivolta Vision Gran Turismo egy megelevenedett játékautó. A Sony több tervezőirodát is felkért annó hogy alkossanak PlayStation-re, azaz a Gran Turismo videojátékhoz autókat. Az IsoRivolta Vision GT is eredetileg ilyen, bónuszként megszerezhető autó volt a játékban, aztán a cég főnöke, Andrea Zagato feltette a kérdést, hogy mi lenne ha. Ezer lóerős, tízsebességes, ikerturbós V8 motor hajtja, 100 km/órára 2,7 másodperc alatt gyorsul, csúcssebessége 350 km/óra. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy Tesla Roadster is befért a kiállításra, mint a világ egyik legfürgébb autója. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Tesla egyik őse: egy műanyag karosszériájú elektromos kisautó, a Zagato Zele 1970-ből. Akár 40 km/órás sebességre is fel tudott gyorsulni, kb 500 darabot épített belőle az olasz gyártó, főként amerikai piacra. Az előtérben egy Lancia Sibilo, a Bertone dizájnstudió egyik bizarr alkotása látható. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Aranyos geg a kiállításon: az egyik pódiumot egy aprócska modellautó foglalja el, egyfelől a játékipar, másfelől a modellgyűjtők felé biccentve kicsit. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az olasz Zagato tervezőiroda 2011-es alkotása, az Aston Martin Virage az egyik legmegkapóbb a 21. századi koncepcióautók között. Csak néhány darab épült belőle. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Aki megáll a Maserati "Birdcage" Tipo 63 Serenissima (1961) mellett, jobb ha megtámasztja az állát. Páratlan versenyautó, nincs is belőle még egy a világon. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A British Racing Motors Forma-1-es csapat P83-H16 autója 1966-ból. A konstruktőrök két V8-as motort építettek össze, hogy riválisaikat lenyomhassák a pályán. Sajnos a koncepció nem volt túl sikeres, az autót irtó nehéz volt kordában tartani, még olyan versenyzőknek sem sikerült, mint Graham Hill vagy Jackie Stewart. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A pódiumokat folyamatosan tisztán tartják a kiállítás ideje alatt. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Aston Martin DB6, 1966. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Egy káprázatos versenyautó 1965-ből: Porsche 906. A szélcsatornában formázott karosszériának köszönhetően Le Mans-ban 280 km/órás sebességet is elért a versenyek során, és jó ideig uralta a korszak autóversenyeit. Az aerodinamikailag forradalmi dizájn máig visszaköszön a GT versenyautókban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Micsoda hátsó! (Monteverdi Hai 450 GTS, 1970) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Nem csúnya autó a Monteverdi, ami egyben Bázel egyik legnagyobb autótervezési büszkesége: egy kis helyi (Binningen) autóépítő műhely alkotása, össz-vissz kettő épült belőle. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Miura. Ennél több szót igazán értelmetlen vesztegetni a Bertone stúdió örök érvényű formatervezési bravúrjára. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az egyetlen példányban létező Corvair Testudo tanulmányautó kormánya és műszerfala megérne egy külön dizájnértekezést. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ahogy a művelt angolszász kommentelők mondják manapság: "parenting done right". (Háttérben a Testudo.) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Könnyen bele lehet szerelmesedni a Pegaso Z-102 orrába. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az Alfa Romeo 6C 2500 Competizione versenyautó alakját megörökítő fémvázas szobor. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)