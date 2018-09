Fémet könnyeznek a fák az óceániai dzsungelben

A nehézfémek többsége gyengébben vagy erősebben, de toxikus, és a nikkel is közéjük tartozik. A meglehetősen ritka, ám igen keresett fém (ötvözőelemként különösen fontos, a fémpénzek, így az euróérmék is tartalmaznak nikkelt például) egyik legnagyobb előfordulási helye az óceániai Új-Kaledónia. A Franciaországhoz tartozó tengerentúli területen a nikkel ráadásul könnyen hozzáférhető: az szigetcsoport jelentős részben a nikkelkivitelből él. A felszíni bányászat azonban súlyosan rombolja a környezetet. A talajerózió miatt évről-évre visszaszorul az esőerdő, és több endemikus madár- és egyéb állatfaj is kipusztult vagy veszélyeztetett.

A nikkelre néhány másik nehézfémmel, például a vassal, cinkkel, mangánnal szemben általában nincs szüksége az élő szervezeteknek, sőt, mérgezőnek számít. De nem mindenkire. Mint arra a hetvenes évektől felfigyeltek, Új-Kaledónia fogyatkozó esőerdeiben van egy ritka fafaj, a Pycnandra acuminata, mely nagy mennyiségben tartalmaz nikkelt; a nikkel akár a teljes tömegének a 25 százaléka teheti ki. Toxikus fém van a gyökerében, a leveleiben, még a magjában is.

Mint arra újabb kutatások (és a BBC is) is felhívják a figyelmet, a Pycnandra acuminata az evolúció különleges megoldása. Az új-kaledóniai, erősen ultrabázisos talajhoz alkalmazkodva nem csak elviseli a fémet, de fel is használja azt valószínűleg a kártevőkkel szembeni védekezésben veszi hasznát. A fa olyan mennyiségben tartalmaz nikkelt, hogy belső nedveit megcsapolva – mondjuk gumi helyett – is a fém csöpög ki a törzséből.

Az akár 20 méteresre is megnövő fa vizsgálata már csak a lassú növekedés miatt sem egyszerű, de most először sikerült röntgentechnikával pontosabb képet kapni az alkotó anyagokról. Bár az alkalmazkodás pontos módját továbbvizsgálják, az egyértelműnek tűnik, hogy a nikkelgazdag talajhoz való adaptáció az emberi beavatkozástól független. A fémkedvelő Pycnandra acuminata-t azonban az ember a jövőben is hasznosíthatja: akár súlyos talajszennyezéseknél, ahol ültetett erdőkkel lehetne esetleg megtisztítani a fémtől a talajt, akár egyfajta új, környezetbarátabb bányászati technológiával, melyben a növények megcsapolásával nyerhetnék ki a föld fémeit.