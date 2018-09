Észbontó harminc éven van túl a szuperautó

Aston Martin One-77, 2011. A szuperautó-tulajdonosok klubjának kevés tagja van a világon. Közülük is csak 77 olyan kőgazdag szerencsés van, aki magáénak mondhat egyet az Aston Martin 2008-ban bemutatott, korlátozott darabszámban (erre utal a névben a 77) készült, elegáns és mégis brutális remekművéből. A könnyű, kézműves alumínium karosszéria, a 7,3 literes, 750 lóerős V12-es motor együttesen akár 354 km/órás sebességre is képes gyorsulni, úgy hogy az autó 3,5 másodperc alatt van százon. A One-77 több autós videójátéknak is főszereplője, a Need For Speed: Hot Pursuit játékosai utcai és rendőrautó változatban is hajthatják. Ez utóbbira a valóságban egyedül a dubaji rendőrség képes, járőrautóként a közlekedési kihágásokat elkövető helyi szuperautókat üldözhetik ezzel az emírség rendőrei. Utcán nem is igen lehet máshol One-77-et látni, a többi 76 példány a gyűjtők garázsaiban pihen. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)