Októberben jön az új a Microsoft Sufrace Pro

Néhány meglepetéstől eltekintve - mint amilyen a tavalyi Surface Studio volt - a Microsoft eléggé kiszámítható módon frissítgeti a Surface Pro tabletet. A redmondi cég már kiküldte a meghívókat az amerikai újságíróknak egy október 2-án esedékes eseményre, hogy bemutassa a legújabb hardvereit és szoftvereit.

A Surface Pro várhatóan megkapja a legfrissebb Intel processzort, esetleg erősítik benne a wifit és a 4G-t, szóval a tablet egy kicsit gyorsabb és vékonyabb lehet az elődjeinél. Akik a pletykákban szereplő széthajtható Andromeda telefont várják, azok nem lesznek boldogak, nagyon kis esélye van a mobil bemutatkozásának.

Októberben érkezik meg a Windows 10 őszi frissítése is. Ebben lesz például egy felhőalapú vágólap, amely a crtl-c után más eszközökön is beilleszthetővé teszi a kimásolt tartalmat, feltuningolják a képmetszőt, az Edge böngészőt, és sötét háttérrel is használható lesz a fájlkezelő.

A gamerek az őszi frissítés telepítése után jobban tudnak majd a játékra fókuszálni, kikapcsolhatnak minden zavaró üzenetet, és kényelmesen szabályozható lesz a felhőben tárolt tartalmak gyorsítótárazása, hogy fölöslegesen ne foglaljanak tárhelyet a gépen a ritkán használt fájlok.

Mesterséges intelligencia (AI) segíti majd a gépelés, kijavítja az elütéseket és javaslatot tesz a következő szóra, ami a Microsoft által felvásárolt SwiftKey tudásának köszönhető.

(Forbes)