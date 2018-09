Jön az új iPhone, és még mennyi minden!

Tűkön ülve várjuk, hogy az iPhone X végre fajtiszta társakat kapjon szeptember 12-én az Apple Keynote rendezvényen, miután az összes rivális azon dolgozott 2018 első felében, hogy lemásolja a mobil különleges formáját.

Az idei modellek neve már kiszivárgott:

érkezik az olcsóbb iPhone XC,

a tavalyi utódjának szánt iPhone XS,

valamint a nagyobb méretű iPhone XS Max (vagy Plus).

Ez az Apple legfontosabb idei eseménye, amit általában azok is nyomon követnek, akik ellenzik az Apple üzletpolitikáját, vagy egyszerűen csak nem tudják megvenni a magasra árazott telefonokat, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalat piaci értéke a világon elsőként érje el az 1000 milliárd dollárt.

Fotó: Marques Brownlee / youtube

Egyes jelentések szerint az utóbbi csoport (a vékonyabb pénztárcájúak) kicsit fellélegezhetnek, mert a bevágásos kijelzőjű új Apple-mobilt állítólag már 700 dollárért megszerezhetik, míg a másik két verzió 900 illetve 1000 dollárba fog kerülni. Ezt viszont csak kiszivárgott kínai árakból számolták át dollárra, a Wall Street Journal 800 dolláros alapárról írt, ami jócskán megemelné a beugró árat.

Részben emiatt is fontos kérdés, hogy mi lesz a tavalyi modellekkel, megmaradnak-e B-ligás játékosként, és sokaknak az is szempont lehet, hogy továbbra is hozzá tudjanak jutni egy bevágás nélküli, kisebb kijelzős telefonhoz iOS rendszerrel.

Az viszont egészen biztos, hogy a terméknévben az "X" a peremtől peremig érő kijelzőt jelöli. Ennek mellékhatásaként a három új modellben arcletapogatásos FaceID beléptetőrendszer lesz az ujjlenyomatos TouchID helyett.

Az olcsóbb modell a pletykák szerint 6,1 colos LCD kijelzőt kap, míg a másik kettő feltehetően OLED-et, a kisebbik marad 5,8 colos, míg a másik 6,5 colosra nő, ami óriási, és szinte teljesen fölöslegessé teszi az iPad minit. Persze a szemközti távolságmérős és arcletapogatós kamera nemcsak a kijelzőzár feloldását egységesíti, hanem a kiterjesztett valóságot (AR) kihasználó üzenetküldőt is. Vagyis

mindenkinek jut a Kakamojiból.

Mivel az Apple nagyon rányomult tavaly az AR-re, abban bízunk, hogy a hátlapi kamera mindegyik készüléken pöpec lesz. Muszáj ezen a téren felmutatni valamit, mert idén a Samsung és a Huawei is nagyon odatette magát a kamerás fejlesztésekben, a DxOLabs tesztjein toronymagasan a Huawei P20 Pro vezet a fényképezésben. Saját tesztünk pedig a Galaxy S9 Pluszt hozta ki a videózás császárának.

A kiterjesztett valóságban biztosan nagy szerepet kap az Apple csipjeiben lévő mesterséges intelligenciás (AI) rész, nagyon valószínű, hogy ezt is bővítik, erősítik. Ha valóban átállnak a 7 nanométeres gyártási technológiára, simán el fog férni a processzoron egy nagyobb AI-modul. Ezt a kamerán kívül a Siri is kihasználhatja, bár ez idehaza kevésbé lényeges: biztosan megint kap néhány menő új funkciót az asszisztens, amit nem tudunk sem Magyarországon, sem magyar nyelven használni.

Fotó: 9to5mac / youtube

A többi bejelentéssel kapcsolatban bizonytalanabbak vagyunk, mint egy átlagos ellenzéki szavazó, mert a kiszivárogtatók fűt-fát ígérnek, és nem tudni, hogy ezekből mi valósulhat meg. Talán az új iPad Pro bemutatására van a legnagyobb esély, amiről azt mondják, hogy alig marad kávája, és emiatt megkapja a FaceID-t. Elvileg a korábban 10,5 colos alapmodell helyébe egy 11 colos lép (azonos vagy kisebb tokmérettel), és a 12,9 colos modell is megújul, amelynél a kávaszűkítés szintén lehetővé teszi a zsugorítást.

Még pletykát sem láttunk arról, hogy az iPad Pro milyen alaphardvert kap. Ma már az is megoldható lenne, hogy a tabletet minden tekintetben felhúzzák a belépő laptopok szintjére. Az A11X vagy A12X csip teljesítménye még rendben is lenne, de csak akkor vehetjük komolyan az Apple szándékait, ha 6-8 GB RAM mellé legalább 128 GB tárhelyet bepakol.

Az elemző Ming-Chi Kuo (aki elég pontos jóslatokat szokott közzétenni) azt mondja, hogy az iPad Pro usb-c interfészt kap. Ez jelentheti azt is, hogy a Lightning aljzat helyett lesz a gépen usb-c, mint az androidos mobilokon, de arra is utalhat, hogy a Lightning kábel másik, adapter felöli vége lesz usb-c, és így a tabletet be lehet majd dugni a Macbookba.

Kevésbé valószínű, éppen ezért kellemes meglepetés lenne, ha az Apple felújítaná a Macbook Air laptopokat és a Mac minit

Évek óta nem nyúlt hozzá ezekhez, pedig a legolcsóbb belépőt jelentették az Apple világába. Az 1000 dolláros Macbook Air hosszú ideig népszerű volt a diákok körében (főleg az USA-ban), de a sokkal kedvezőbb árú Chromebookok miatt a vonzereje drámaian csökkent. Főleg úgy, hogy nem fejlődött a hardver. A legtöbben usb-c/lightning portokat, és a mostaninál jóval nagyobb felbontású kijelzőt álmodtak a vékony laptopra, de a processzort, a memóriát és a tárhelyet is frissíteni kell. A Mac minit a hírek szerint erősebb hardverrel látják el, hogy megfeleljen a fejlesztők és a kreatívipari dolgozók követelményeinek.

Ming-Chi Kuo a fentiekkel szemben a 12 colos Macbook olcsóbb változatának érkezéséről írt, és hogy abban egy TouchID ujjlenyomatos beléptetés lesz a fő újítás.

Itt az idő

Ősszel szokott megújulni az Apple Watch karóra is, a világ egyik legsikeresebb okosórája. A szemfüles szakértők találtak a watchOS 5 rendszer bétájában arra utaló jeleket, hogy a Watch 4 kijelzője 384×480 pixel felbontású lesz, ami kis ugrásnak tűnhet a 312×390 pixeles Watch 3-hoz képest, de ha úgy nézzük, hogy az első iPhone kijelzője csak 320×480 pixeles volt, máris jobban mutat ez a felbontás.

Az óra kijelzőjén több informácó fér el, mint a régi mobilon.

A legjobb az egészben, hogy az óra méretei maradhatnak, elvileg elég lenne a káva méretét csökkenteni. A felhasználók azonban nem több pixelt kértek, hanem hosszabb üzemidőt, mert ebben igen nagy az Apple Watch lemaradása.

Szolgáltatások és szoftverek

Az Apple ma már akkora felhasználói táborral rendelkezik, hogy a hardvereladások mellett egyre nagyobb súlya van a szolgáltatásoknak. 2018 első három negyedévében körülbelül 129 milliárd dollárt keresett a cég az iPhone-ok eladásából, de a darabszám alig bővült (0,4 százalékkal éves szinten), mert tetőzött a mobilok világpiaca, és egyre hosszabb ideig használjuk a készülékeinket. A szolgáltatások azonban minden területen dinamikusan fejlődnek, és ez alól az Apple sem kivétel. Ez az üzletág 26 százalékkal múlta felül az előző év első kilenc hónapját, és 27,2 milliárdot hozott a cégnek .

1,3 milliárd Apple-eszköz van használatban világszerte

Azt már a nyári fejlesztői konferencia, a WWDC óta tudjuk, hogy mi mindennel bővülnek az Apple operációs rendszerei, az iOS 12, a macOS Mojave, a watchOS 5 és a tvOS 12.

iOS:

ellenőrizhető a használati idő, hogy melyik alkalmazással mennyi időt töltünk el

összetett parancsokat készíthetünk a Siri használatához

macOS:

sötét háttér választható az Apple szoftvereihez

többféle fájltípusba tudunk egy pillanatra betekinteni

átalakul a Mac App Store szoftverbolt

watchOS:

az okosórát használók versenyezhetnek egymással

walkie-talkie módban cseveghetnek

tvOS:

Dolby Atmos támogatás

egyszerűbb belépni a tévétársaságok appjaiba

Az Apple bemutatóját mi is percről percre közvetítjük az Indexen, magyar idő szerint szerdán este 7-től.

Ebben a cikkben főként a Verge, a Forbes és az Ars Technica írásaiban megjelent információkat foglaltuk össze.