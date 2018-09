Kütyükre épül a tinédzserek közösségi élete

Az amerikai tinédzserek ma már többet kommunikálnak az ismerőseikkel szöveges üzenetekben, mint személyesen, és egyre nagyobb szerepet tölt be az életükben a közösségi média. Az USA-ban elvégzett reprezentatív kutatás a 13-17 évesek szokásait vizsgálta.

Beigazolódtak a közösségi média negatív hatásaival kapcsolatos félelmek is, a tinédzserek 35 százaléka nyilatkozta azt, hogy online zaklatták, míg a 2012-ben még csak 5 százalék számolt be hasonlóról. Azt is nagyon jól érzik a gyerekek, hogy a technológiai cégek igyekeznek úgy manipulálni őket, hogy minél több időt töltsenek el az eszközeikkel - 72 százalékuk véli ezt.

A technológiához fűződő viszonyuk azonban igencsak ellentmondásos. 2012 óta megduplázódott a saját okostelefonnal rendelkező tinik aránya, 89 százalékra, és 70 százalékuk naponta többször megnézi a közösségi médiában a friss fejleményeket. Eközben viszont 54 százalékuk azt érzi, hogy a közösségi média eltereli a figyelmüket, miközben mások társaságában vannak, és 44 százalékot frusztrálja a barátaik kütyüfüggősége, amikor együtt lógnak.

A tinédzserek egyharmada azt szeretné, hogy a szüleik kevesebbet nyomkodják a kütyüjüket

Mindezek ellenére a tinédzserek sokkal inkább vélik azt, hogy a a közésségi portálok pozitívan hatnak rájuk: 25 százalékuk kevésbé érzi magát magányosnak, míg 3 százalék éppen ettől érzi magát magányosnak. Azt viszont kétharmaduk nyilatkozta, hogy a korosztályukban sok emberre káros hatással van a közösségi média.

A felmérés drámai változást mutatott a portálok kedveltségében: 2012-ben a Facebookot jelölte meg elsődleges platformként a tinédzserek 68 százaléka, ami mostanra 15 százalékra esett, a Snapchat és az Instagram az új kedvenc.

(Axios)