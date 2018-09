Szivárognak a részletek a Huawei Mate 20-ról

Alig lesz kávája az október 16-án megjelenő Huawei Mate 20 Pro mobilnak, ha hihetünk a kiszivárgott képeknek. A kijelző felbontása igen szokatlan, 1440×3120 pixeles, és ez egy újabb bizarr 19,5:9-es képaránnyal lepi meg a felhasználókat. Az egy fokozattal szerényebb Mate 20 kijelzője 1080×2240 pixeles és 18,7:9 képarányú.



Észrevehető a képeken a P20-énál jóval szélesebb bevágás, amire talán egy profibb arcfelismerő rendszer lehet a magyarázat, ám ennek a mibenlétét még nem ismerjük: lehet egyszerűen dupla kamerás rendszer, vagy infravörös alapú, mint amilyet a topligás Samsungokon és az iPhone X-en is megtalálunk.

A hátlapról készült képeken látható, hogy a Mate 20 Pro is három kamerát kap, akárcsak a P20 Pro, de az új mobilon mindegyik lencse középre kerül, L-alakban elrendezve. A hátlapon található meg az ujjlenyomat-olvasó is, pedig előkerültek olyan pletykák is, hogy a biometrikus szenzor a kijelzőbe lesz beépítve.

Egyedül az egészen biztos, hogy a Mate 20 a Huawei nagyon erős Kirin 980 csipkészletét kapja meg, az elsőként bejelentett 7 nanométeres gyártási technológiájú lapkát. Az összetevők méretének csökkenése jelentős energiamegtakarítással jár, miközben a Huawei azt állítja, hogy az új processzor teljesítménye 75 százalékkal nőtt a tavalyi Kirin 970-éhez képest.

Fotó: Teknofilo.com

Miután a Kirin 980-ba két mesterséges intelligenciás egység (NPU) került, a Mate 20 sokkal gördülékenyebben dolgozza majd fel az AI működéséhez szükséges adatokat.