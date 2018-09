Naponta több milliárd képet átvizsgál a Facebook

Nagy előrelépést tett a Facebook mesterséges intelligenciával foglalkozó csapata a számítógépes látás és nyelvfelismerés területén, és ennek az eredményeként született meg a Rosetta kódnevű rendszer, amely el tudja olvasni a képekre illesztett szövegeket.

Ez azt jelenti, hogy a Rosetta simán értelmezni tudja a mémeket, ám az elsődleges feladata nem ez lesz, hanem a káros, támadó vagy uszító jellegű tartalmak automatizált szűrése.

Első lépésben a Rosetta karakterfelismerő (OCR) algoritmusa végigpásztázza a képet, hogy van-e rajta szöveg, és ha megtalálta, első lépésben bekeretezi a lehetséges betűket. Ezután kapcsol be a mesterséges intelligencia, amely a latin, az arab és a dévanágari (hindi) írást is el tudja olvasni, és megérti a szöveg jelentését.

Korábban is használt OCR-t a Facebook, ahhoz viszont új stratégiát kellett kitalálni, hogy a kétmilliárd felhasználó naponta feltöltött milliárdnyi képén is hatékonyan le tudja futtatni a karakterfelismerő algoritmusokat. A következő lépésekben a megértett nyelvek számát tervezik bővíteni, valamint a videók képkockáira is ki szeretnék terjeszteni az elemzést.

(TechCrunch)