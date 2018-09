Hiába javul a megelőzés, egyre többen halnak meg rákban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelentése szerint a rák idén összesen közel tízmillió ember halálát fogja okozni, a betegség halálos áldozatainak száma pedig a javuló megelőzés és a korai diagnosztizálás ellenére is tovább emelkedik – írja az MTI.

A világszervezethez tartozó Nemzetközi Rákkutatási Hivatal (IARC) az idei évre 18,1 millió új rákos esetet vetített előre, becsléseik szerint pedig 9,6 millióan fognak meghalni a betegségben, ami jelentős növekedés a 2012-es adatokhoz képest, amikor 14,1 millió megbetegedést diagnosztizáltak és 8,2 millióan haltak meg rákban.

Ez azt jelenti, hogy minden ötödik férfi és minden hatodik nő rákos lesz élete során, és

minden nyolcadik férfi és minden tizenegyedik nő halálát rák fogja okozni az idei évben.

A halálesetek száma a népesség növekedésével és elöregedésével együtt növekszik, ráadásul a fejlődő országok gazdagodásával egyre többen lesznek rákosak az ezzel együtt járó egészségtelenebb életmód miatt is.

Az IARC ugyanakkor kiemelte, hogy a megelőzésre irányuló fokozottabb figyelemnek köszönhetően bizonyos rákfajták kockázata csökkent néhány lakossági csoportban:

a testedzés,

a dohányzás elhagyása

és az egészséges táplálkozás mind a kockázatcsökkentő tényezők között szerepelnek.

Christopher Wild, a szervezet igazgatója hangsúlyozta, az új statisztikai adatok rámutatnak arra, hogy még nagyon sokat kell tenni a globálisan riasztóan emelkedő rákos halálesetek csökkentésére, és ebben kulcsszerepe van a megelőzésnek.

Az IARC jelentéséből az is kiderült, hogy az összes új rákos páciens csaknem fele Ázsiában él, és 2018-ban a rák miatti halálesetek több mint fele is ott következik be, Európában pedig ugyan a világ népességének mindössze 9 százaléka él, mégis itt diagnosztizálják az összes új rákos beteg 23,4 százalékát, és a kontinensen következik be a globális rákos halálesetek 20,3 százaléka is.

A daganatos betegségek között továbbra is a tüdőrák a leggyilkosabb, amely 1,8 millió halálesethez vezet. A nőknél a mellrák okozza a rákos halálozások 15 százalékát, a tüdőrák a 13,8 százalékát, a vastagbélrák pedig a 9,5 százalékát, de náluk is aggasztóan nő a tüdőrákos halálozás, amely világszerte 28 országban, köztük Dániában, Hollandiában, Kínában és Új-Zélandon is a vezető női daganatos halálok.

A tanulmány szerint a megelőző lépések között lehetnek a dohányzással kapcsolatos megszorítások a tüdőrák visszaszorítására, illetve a testmozgás népszerűsítése a vastagbélrák kockázatának csökkentésére, és azt is kiemeli, hogy egyelőre nem elég hatékonyak és erőteljesek a globális erőfeszítések az emberiség egyik legnagyobb gyilkosa elleni küzdelemben.

Nyitókép: Universal Images Group Editorial/BSIP/ Getty Images Hungary)