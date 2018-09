Beperelte a lepedofilozott búvár Elon Muskot

Beperelte a Tesla-vezér Elon Muskot Vernon Unsworth brit búvár, akit Musk azzal gyanúsított meg Twitterén, hogy pedofil - írja a CNN.

A két férfi közötti csörte akkor kezdődött, amikor a Tesla legyártott pár mini-tengeralattjárót, a barlangba rekedt fiúk megmentésének segítésére. Unsworth akkor a CNN-nek azt mondta, hogy Musk akciója nem több egy olcsó reklámkampánynál, a járművek mentésre teljesen alkalmatlanok, és Musk dugja fel magának a tengeralattjáróit.

Musk ezután Twitteren pedofíliával vádolta a búvárt. Bár az üzeneteket törölte, és később levélben is elnézést kért, szeptember elején megint elezdte a búvárt támadni. Akkor a Buzzfeed újságírójának azt mondta, hogy járjon utána jobban, hogy mi az igazság, ahelyett, hogy egy pedofilt véd. A jelenleg 63 éves férfit azzal vádolta, hogy pár éve egy akkor 12 éves gyereket vett feleségül, és hogy Thaiföldnek arra részére költözött, ami nem a barlangokról, hanem a gyerekkereskedelemről híres. Musk szerint az is furcsa, hogy a búvár eddig nem perelte be.

Unsworth ügyvédje, Mark Stephens szerint Musk épp a perek előkészítése közben fakadt ki, és a mostani kijelentéseivel csak újabb pontokkal bővíti az eddig is terjedelmes peranyagot.

Stephens szerint Musk bárminemű bizonyíték hiányában vádaskodik, és az egész arról szól, hogy Musk “fénylő csöveit” nem használták a mentés során. Az ügyvéd szerint a búvár több mint 7 éve él élettársi kapcsolatban egy 40 éves thaiföldi nővel, akivel még Londonban találkozott.

Musk azzal is vádolta a búvárt, hogy egyáltalán nem vett részt a mentésben, ami szintén nem tűnik igaznak. Bár a konkrét mentés során Unsworth nem merült, de a barlangrendszert jól ismerte korábbi merülései miatt. Ismerte a Pattaya Beach néven ismert részt, ahol a focicsapatot és edzőjüket megtalálták, és ő hívta segítségül a két brit búvárt, akik megtalálták a focicsapatot. A mentésben résztvevő búvárok szerint Unsworth végig jelen volt a mentés alatt, és elengedhetetlen segítséget nyújtott.

