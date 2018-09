Sehol nincs az Apple csodatöltője

Nagyon úgy néz ki, hogy nem lesz rövid időn belül piacképes termék az Apple vezeték nélküli töltőjéből, az AirPower-ből. A cég a 2017-es keynote-on mutatta be az iPhone X-nel együtt az alátétszerű töltőt, amire csak egyszerűen rátéve lehet egyszerre több Apple-terméket is tölteni. Akkor az az ígéret hangzott el, hogy 2018-ban piacra kerül az Airpower. A bejelentés óta egy év eltelt, a töltő sehol, és a múlt szerdai keynote-on már szóba se került, nyúlfarknyi említés erejéig sem.

Sonny Dickson Apple-témákra szakosodott blogger-újságíró értesülései szerint könnyen lehet, hogy soha nem is lesz piacképes terméke az AirPower-ből, hacsak lényegi változtatásokat nem eszközölnek a konstrukción. Dickson úgy tudja, hogy három alapvető gond van a töltővel:

Túlmelegszik: működése közben annyi hő keletkezik, amit nem képes elvezetni, ezzel pedig a töltőképesség jószerével megszűnik. Az eszközök közti kommunikáció bugos: például a ráhelyezett okosórával nem megfelelő a kapcsolat, nincs megbízható adatátvitel, nem tudni, hogy valóban a kívánt szintre töltődik-e a kütyü. Mechanikai problémák, interferencia-zavarok: a töltő belsejében kb. 21-24 különféle méretű, szorosan egymás mellé, egymásra rakott elektromos tekercs működik, de a konstrukció nem igazán kiforrott, ezért ezek közt működést zavaró interferencia lép fel, nagyban csökkentve a teljesítményt. Mindezek mellett a töltő áramköri rendszere is annyira bonyolult, hogy a mérnökök nem boldogulnak a vékony és kis méretű eszközbe való beleszuszakolással.

Ha az Apple hajlandó lenne nagyobb és vastagabb eszközt építeni, mindezzel nem lenne gond, de a dizájnkérdésekben hajthatatlan cégvezetés erre a kompromisszumra nem hajlandó. Sonny Dickson szerint az eszközt hivatalos oldalról övező drámai csend arra utal, hogy a tavaly bemutatott formában nem valósul meg az AirPower, sokkal valószínűbb, hogy egy teljesen új és funkcióiban eltérő termék jelenik majd meg valamikor e név alatt.