Landoltak az aszteroidán a Hajabusza-2 apró robotjai

Egy fényképpel is visszaigazolta a Hajabusza-2 űrszonda két rovere, hogy sikeresen földet értek a csaknem háromszáz millió kilométerre (800 Föld-Hold távolságra) lévő, 900 méteres aszteroidán, a Rjugun – erősítette meg a japán űrügynökség (JAXA).

Már pénteken reménykeltő képek jöttek, a leszállás megkezdésekor egy árnyékszelfit is nyomott az űrszonda, de a landolás sikere csak szombaton vált biztossá, ezzel a képpel:

"I cannot find words to express how happy I am..." Y.T.



The MINERVA-II1 rovers have successfully landed on asteroid Ryugu, snapped photos & taken the first successful hop! Have a read about this world first and hear the comments from our Project Members.https://t.co/xtoIcWIT5X pic.twitter.com/AOYDhhBDe2