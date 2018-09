A Google titokban fontos változást vezet be a Chrome-ban

A Google aprónak tűnő, de fontos változtatást készül bevezetni a Chrome böngészőben, de ezt nem köti a felhasználók orrára – írja a ZDNet.

A Chrome eddig úgy működött, hogy lehetőséget adott arra, hogy a felhasználó bejelentkezzen a böngészőbe a Google-fiókjával, és ezzel szinkronizáljon olyan adatokat, mint a böngésző beállításai, a böngészési előzmények, a mentett jelszavak és a könyvjelzők. Ez egy remek kényelmi szolgáltatás, ha az ember tud róla, hogy igénybe veszi, és hajlandó ezért megosztani ezeket az adatokat a Google-lel. Aki viszont nem kér belőle, eddig egyszerűen nem jelentkezett be, és az adatai maradtak a gépén.

Ahogy azonban több szakértő is kiszúrta az elmúlt napokban, a böngésző a 69. kiadásától kezdve úgy működik, hogy amikor valaki bejelentkezik a Google bármelyik szolgáltatásába, például Gmailbe vagy Youtube-ra Chrome-ból, az automatikusan belépteti a böngészőbe is, ami sokakból ellenérzést váltott ki, mert attól tartanak, hogy a Google az akaratuk ellenére mászik bele az adataikba.

A Google fejlesztői reagáltak az aggodalmakra, és közölték, hogy a beléptetéssel a szinkronizálás nem indul meg automatikusan, hanem továbbra is csak akkor, ha a felhasználó külön kéri. Másrészt azt állítják, éppen a magánszféra védelme érdekében vezetik be ezt a változtatást, mert ha ugyanazt a böngészőt többen is használják, és nem jelentkeznek át, az adatok véletlenül összekeveredhetnek.

Ennek ellenére sokan továbbra is ki vannak akadva, részben a szabad választás elvétele miatt, részben azért, mert a Google magától egyáltalán nem közölte a változtatást, holott a Chrome 69-et már szeptember 5-én kiadták. További kritika, hogy a cég a szinkronizálási felületet is áttervezte, amitől kevésbé világos, hogy mikor milyen adatunkat osztjuk meg a Google-lel.