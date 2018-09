127 millió éves madárfajt azonosítottak Kínában

Egy 127 millió évvel ezelőtt élt madárfajt azonosítottak kínai kutatók, akik szerint az ország északkeleti részén feltárt ősmaradvány új információkkal szolgál a madarak fejlődéséről a repülési képesség kialakulásának korai szakaszában – írja az MTI.

A Kínai Tudományos Akadémia gerinces paleontológiai és paleoantropológiai intézetének munkatársai az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) számoltak be a kréta időszak hajnalán élt madár remek állapotban fennmaradt teljes csontvázán és toll-lenyomatain végzett vizsgálataikról.

The fossil of Jinguofortis perplexus is rather beautiful too (with wings in an unusual upturned position...). Paper here: https://t.co/R0RwkyyR5f pic.twitter.com/uy26MJEEcj

*