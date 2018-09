Bemutatkozott a gyűrű szövetsége a Photokinán

Szerdán nyílik a nagyközönség előtt a kölni Photokina, a világ egyik – ha nem a – legrangosabb fotótechnikai szakkiállítása, ami a fényképezőgépek és a hozzájuk kapcsolódó roppant szerteágazó piac legforróbb trendjeinek ütőerén tartja rajta ujjait. A legnagyobb gyártók előszeretettel mutatják be itt legújabb, gyakran még csiszolás alatt álló fejlesztéseiket, jövő évi csúcstermékeiket, nagyszabású közép- és hosszútávú terveiket.

A kedd délelőtti sajtónapon hat nagy márka rukkolt elő újdonságaival.

A Kölnmesse hatalmas sajtóközpontja csordultig megtelt szakújságírókkal és iparági képviselőkkel (a hazai sajtómezőnyből magát Soltész Rezsőt – igen azt a Soltész Rezsőt –, a Profi Foto Video magazin főnökét szpottoltuk), akik mind a Sony, a Leica, a Panasonic, a Fuji, a Canon és a Nikon prezentációira vártak. Nem teljesen állja meg a helyét az analógia, de a sorrend a Sziget Fesztiválok nagyszínpados fellépőinek fontossági, avagy erősorrendjéhez fogható: aki a Canon vagy Nikon rajongójaként a két nagy japán cég mondanivalójára kíváncsi, csak az előzenekarok tiszteletteljes meghallgatása után kezdheti rázni a haját.

Az analógia igazán azért nem pontos, mert az utóbbi évek fotóipari fejleményei azt mutatják, hogy az előzenekarok már jó ideje szorongatják a két nagy mamut tökeit, ahogy a Szigeten is okoznak bőven kellemes meglepetést a nagyszínpad délutáni fellépői, és csalódást a húzónevek.

A Leica és a Panasonic egymást követő sajtókonferenciái megmutatták, hogy milyen erős konkurenciát jelenthetnek a kisebb, de sok tekintetben potensebb cégek a sokáig egyeduralkodó Canon-Nikon párosnak, főleg ha össze is fognak. A Leica bemutatója pedig ez utóbbit hangsúlyozta leginkább.

App és S3 a Leicától

A füstgépek ugyan nem mentek, de némi feszültségkeltő zene, a kivetítőn ketyegő visszaszámlálás 00:00-ra ugrása után maga Mattias Harsch, a Leica vezérigazgatója csapott a húrokba. Nagy általánosságban beszélt a patinás német cég jövőbeni terveiről, arról, hogyan akarja a Leica forradalmasítani a mobileszközök és a kamerák közötti interfészt, hogyan szélesítik a cég profilját új – többek között full frame-es – termékekkel, és hogy milyen szolgáltatásokkal szállnak be a tükör nélküli cserélhető objektíves fényképezőgépek (MILC) piacára. A nagyfőnök mondandóját aztán Stefan Daniel, a Leica fotótermék divíziójának globális igazgatója, valamint Stephan Schulz, a professzionális Leica kamerarendszerek termékmenedzser igazgatója bontotta ki.

A már említett interfész nem más, mint a már javarészt elkészült, még tesztelés alatt álló "Leica Fotos" nevű mobilapp, ami hamarosan elérhető lesz mindenki számára, a türelmetlenek pedig jelentkezhetnek bétatesztelőnek. A bemutatott screenshotok alapján egyszerűen kezelhetőnek tűnő app féltucatnyi alapvető funkciót ad a fotós kezébe, hogy Leica kameráját mobiltelefonjával összekösse. Az app szinte az összes aktuális Leica digitális kamerát támogatja, így lehetőség nyílik a kamerák telefonos távvezérlésére, az elkészült képek telefonra másolására, majd az ott helyben szerkesztésükre, részletes utómunkára és a képek megosztására.

Az app után a fő és főleg kézzelfogható Leica-bejelentés a középformátummal dolgozó Leica-lojális fotósoknak okozhat szívdobogást: jövő tavasszal jön az S3, a Leica új, 64 megapixeles, masszív, időjárásálló fényképezőgépe. A MILC kamerák kereszttüzében piacra kerülő termék a videósoknak is érdekes lehet, mivel a teljes szenzorméretet kihasználó 4K felbontású, moziminőségű felvételeket tudnak majd vele készíteni.

A sokak által nem annyira kedvelt digitális keresőkkel ellátott MILC-ek felé kis odaszúrás volt, hogy Schulz külön hangsúlyozta, hogy az S3-ban továbbra is optikai kereső lesz. A közönség soraiban számos őszbe csavarodott fej bólogatott erre elégedetten. Az S3-hoz két új, nagy fényerejű Leica lencse érkezik majd tavasszal (az APO-Summicron-SL 35mm f/2 és az APO-Summicron-SL 50mm f/2), és rá egy évre még három.

A gyűrű szövetsége

De a Leica nagy dobása ezután jött csak: bemutatták a továbbfejlesztett L-bajonettet (L-Mount), azaz a kameraváz és a cserélhető objektívek közötti kapcsolatot biztosító fémgyűrűt, ami egyben három cég, a Leica, a Panasonic és a Sigma közti új, hármas szövetség, az L-Mount Alliance alapja is lesz.

Az L-Mount szabvány egy masszív, precíz, négy rögzítési pontjával nagy stabilitást nyújtó, 51,6 mm átmérőjű bajonett, amit először a 2014-es Leica T kamerán mutattak be. A kopásálló rozsdamentes acélból készülő L-bajonettet azóta jelentős mértékben továbbfejlesztették, finomították, illetve megújították, hogy ne csak a full-frame, de a kropos, azaz APS-C képérzékelőt alkalmazó fényképezőgépekkel is lehessen használni. Az objektív és a szenzor közötti rövid, mindössze 20 mm bázistávolságnak köszönhetően kompakt kialakítást tesz lehetővé, ami a széles látószögű objektívek fejlesztésénél jön jól. A bajonett tíztüskés elektronikus csatlakozófelülete a fényképezőgép és az objektívek közti kapcsolatért felel, lehetővé téve az objektívek csipjeiben is az esetleges firmware-frissítést.

A stratégiai együttműködést képviselve Andreas Kaufmann, a Leica felügyelőbizottságának elnöke, Jamaki Kazuto, a Sigma vezérigazgatója és Kitagava Junicsiro, a Panasonic egyik ügyvezető igazgatója jelent meg, a technológiai szinergiák kiaknázása, a piaci pozíciók erősítése érdekében az L-Mount jelszót tűzve a zászlóra.

Hogy ez mit jelent a fotósok, videósok szemszögéből?

Úgy tűnik, hogy rendszerszinten teljes lesz az átjárhatóság a három cég termékei közt, többek között azzal az ígérettel, hogy a Sigma művészi objektívjei ugyanúgy megállják majd helyüket a Leica- és a Panasonic-vázakon, mint a Leica legmagasabb színvonalú lencséi, köszönhetően annak, hogy a Leica megosztja és közösen használja a két japán céggel az új, L-Mount szabványt. Azaz lényegében azt mondhatjuk, hogy az L-gyűrű szövetségéhez csatlakozó fotósoknak, legyenek amatőrök, középhaladó műkedvelők vagy profik, sokkal szélesebb fényképezőgép- és objektívválaszték áll majd ezután a rendelkezésükre, nem kell egyetlen márkára korlátozniuk magukat. A Photokinán elhangzottak szerint kijelenthető, hogy a három cég erre alapozott stratégiával próbál a tükör nélküli fényképezőgépek egyre növekvő piacán boldogulni. (Az együttműködésből az objektíveket gyártó Sigma profitálhat elég sokat, a rövid bázistávolságú MILC-ekhez fejlesztendő, széles spektrumot felölelő objektívparkkal.)

Jön a full frame Lumix MILC

A közös sajtóbemutató után beindultak a füstgépek, és újabb visszaszámlálás után a Panasonic immár önállóan állt az újságírók elé, hogy bemutassa azt, amire igazán számítani lehetett, a cég új full frame-es MILC fényképezőgépét, a Lumix S-et. Jamane Juszoke, a cég képalkotási üzletágának igazgatója "fantasztikus termékhíreket" ígért, mind a fotósoknak, mind a videósoknak. Rövid, de annál büszkébb történeti áttekintés után (idén százéves a Panasonic; 17 éve működnek együtt a Leicával; kategóriateremtőként tíz éve dobták piacra a világ első tükör nélküli cserélhető objektíves gépét, a Lumix G1-et) jött is a bejelentés:

két teljes, 35 mm-es szenzorméretű MILC kamerát alkotott a cég, ezzel bővítve a full frame MILC-ek egyelőre szegényes kínálatát.

Az új Lumix S-sorozat két tagja, a kettős képstabilizátoros S1R és az S1 a világon elsőként lesznek képesek 4K 60p/50p videók rögzítésére, ami egyebek mellett az új Venus képfeldogozó motornak köszönhető.

Mindkét gép a fentebb említett L-bajonettel kerül majd a nemzetközi piacra jövő év elején. A 47 megapixeles S1R lesz a drágább, hivatásos fotósoknak szánt kamera, míg a 24 megapixeles S1 – és most kénytelenek vagyunk a prezentáció szavait idézni – a "következő generáció hibrid videó- és fotókreatívjainak" szánt termék. Mindkét kamera digitális képkeresőt tartalmaz majd, ami az ígéret szerint minden eddiginél jobban megközelíti az emberi látás minőségét (amiben eddig az optikai keresők magasan verték a digitálisokat).

Mindkét kamerához masszív felépítésű, száz százalékig tömített vázat fejlesztettek, ami nemcsak időjárásálló, de hidegtűrő is. (Nulla fok alatt lelküket kilehelő kamerák, helló!) A gépekhez a Panasonic tovább bővíti a saját objektívjeinek választékát: 2020-ig több mint tíz új lencsét mutatnak majd be, elsőként egy 50 mm/f1.4 fix fókuszú objektívet, egy 24-105 mm alapzoom objektívet és egy 70-200 mm teleobjektívet is.

Amiért valószínűleg sok fotós nyála fog csorogni, az a Leicával közös fejlesztés alatt álló Leica DG Vario-Summilux 10-25 mm F1.7 zoomobjektív. Az objektív azért lesz nagy szám (merthogy vélhetően az lesz), mert a világon elsőként lesz képes a legnagyobb, 1.7-es rekesznyílással zoomolni a teljes fókusztávtartományban.

Hogy mindez mire lesz elég a Sony, a Fuji, a Canon és a Nikon ellenében, amik kedden ugyancsak csupa nagy bejelentést tettek (100 megapixeles középformátumú kamera a Fujitól; EOS R full frame MILC a Canontól; az általunk már tesztelt, ugyancsak full frame MILC, a Z7 a Nikontól; a Sony 12 új objektívje az Alpha MILC-ekhez), az a jövő év zenéje.

Az Index nem tudósíthatna a Photokináról a Panasonic segítsége nélkül. A cég állta a kölni utazás és szállás költségeit, a cikkeink tartalmára azonban nincsenek befolyással.