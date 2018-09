Először indulhat újra egy fukusimai atombalesetben megsérült erőmű

A japán atomenergia-ügyi hivatal szerdán engedélyezte a fővárostól, Tokiótól északkeletre fekvő, 40 éves Tokai atomerőmű újraindítását, amely megrongálódott a 2011. márciusi földrengés utáni hatalmas szökőárban – írja az MTI.

A természeti katasztrófa akkor súlyosan megrongálta a fukusimai atomerőmű három reaktorát, nukleáris katasztrófát okozva. Az 1986-ban történt csernobili atomerőmű-baleset után a fukusimait tartják a történelem második legsúlyosabb atomkatasztrófájának.

A nyolc évvel ezelőtti katasztrófa után Japánban leállították mind a 48 atomreaktort, köztük az Ibaraki prefektúrában található tokait is. Ez utóbbinak a Japan Atomic Power vállalat az üzemeltetője, egyben az első olyan erőmű, amely a károsodása után engedélyt kapott az újraindításra.

Az újraindítás azonban még évekig eltarthat, mert a biztonság növelését célzó fejlesztések nem biztos, hogy 2021-ig befejeződnek. Az üzemeltetőnek még a helyi hatóságok hozzájárulását is be kell szereznie. Ez azonban nem lesz feltétlenül egyszerű, hiszen a mostani engedély kiadása ellen is többen tüntettek Tokióban az atomenergia-ügyi hivatal épületénél. Civil szervezetek tagjai egyben levelet juttattak el a hatósághoz, amelyet nyolcezren írtak alá, és azt követelték benne, hogy tagadják meg az újraindítási engedélyt.

További gondot okoz, hogy a Tokai az egyetlen olyan erőmű, amelynek reaktora novemberben lesz negyvenéves, és ezért két további felülvizsgálaton kell átesnie, hogy további húsz évvel meghosszabbítható legyen az üzemideje.

(Borítókép: Az erőmű 2012-ben - fotó: Kiyoshi Ota / Bloomberg / Getty Images)