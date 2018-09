Harcra készülnek a magyar távközlési cégek

Hazánk összes nagy távközlési cége egymást böködte és piszkálta a siófoki Internet Hungary konferencia keddi záró beszélgetésén, és arra igyekeztek választ adni, hogy hová vezet ez a sok összeolvadás, amelyben a telefont, tévét, internetet és mobil szolgáltató Telekom mellé felzárkózik majd kínálatban a Vodafone és a UPC párosa, valamint harmadikként az Invitelt felhabzsoló és saját mobilhálózatot építő Digi. Kissé hiányoltam a színpadról a szélessávú netezés hőskorszakának heves csatáit, amikor az alternatív szolgáltatók és a kvázimonopol Matáv közötti érvelésbe kisebb bazmegolások is becsúsztak, de azért most is élvezet volt hallgatni a cégek képviselőit:

zajlik az új pozíciók elfoglalása, és a következő években a háború eLkezdődik.

Ezt Budai J. Gergő, a Vodafone vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese ejtette ki a száján, miután elmondta, hogy „olyan a helyzet, mint amikor a Honfoglalóban elfoglaljuk a vármegyéket, és aztán elkezdünk a szomszédos területekre betörni.”

Bármennyire is szembetűnő most a nagyobb cégek összeolvadásával járó piaci konszolidáció, ez a folyamat már régóta zajlik. Tíz évvel ezelőtt több száz vállalkozás volt a távközlésben, ma ennek a töredéke – mutatott rá a Digi képviseletében Cserép Gergely. És ha hihetünk a megszólalóknak, a folyamat messze nem ért véget.

Eddig arról szólt a távközlési piac, hogy miként tudjuk megtartani az ország versenyképességét, de ma már a régió, Európa versenyképességét kell megtartani az USA-val és még inkább Ázsiával szemben - fejtette ki Kövesi Gabriella, a Telekom szabályozási igazgatója. Muszáj az infrastruktúrát kiépíteni, és korlátozott mennyiségű vállalat tud majd megfelelő intenzitású és minőségű versenyt folytatni egymással – mondta a Telekom szakértője.

Az ötödik generációs 5G mobilhálózatok kiépítése sem teszi kifizetődővé a nagy párhuzamosságot, mert az új szolgáltatáshoz sokkal sűrűbb hálózatot kell majd kiépíteni - tette hozzá Schneider Erik, az Antenna Hungária műsorterjesztés és média üzletágvezetője.

Aki látja az 5G üzleti modelljét, árulja el nekünk, megveszem

– provokált Kőrösi Gábor, a Telenor kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója, és hozzátette, hogy nemcsak az 5G esetében fontos a gazdaságos hálózatfejlesztés, hanem már a 4G esetében is, ezért szerinte ösztönözni kéne a hálózatmegosztást. Erre a Vodafone gyorsan ráharapott, miután csak ők maradtak ki abból a hálózatfejlesztési buliból, amelyben a Telenor és a Telekom közösen építette ki a 800 MHz-es lefedettségét, megosztva az erőforrásaikat. Rögtön megjegyezték, hogy persze, jó a hálózatmegosztás, ha abban mindenki részt vehet.

Úgy tűnik, hogy több erős szereplő fog egymással intenzív versenyt folytatni – mondta Kozma Zsolt, a UPC vállalati kapcsolatokért felelős igazgatója, aki szerint a vevőket egyre kevésbé érdekli majd, hogy vezetékesen vagy mobilon csatlakoznak, ha megkapják, amit szeretnének. A többi szolgáltatónak nagyon eltért a véleménye a verseny mibenlétéből. A Telekom az infrastruktúrával akar tarolni, a Digi pedig továbbra is az alacsony árral szeretné megkülönböztetni magát a többiektől, mert szerintük úgyis az számít a legtöbbet, hogy a hónap végén ki kell fizetni a számlát. Tarr János, a főleg kistelepüléseken szolgáltató Tarr Kft. alapító-ügyvezető igazgatója viszont a jó kiszolgálásban, a gyors hibajavításokban látja az üzleti lehetőséget, valamint abban, hogy néhány tartalmi változtatásban – hello, Spíler 2 tévé – rugalmasabbak tudnak lenni a nagy szolgáltatóknál. Az árversenybe viszont kevésbé tudnak belemenni.

Végül azzal zárult a beszélgetés, hogy a beruházásokhoz megfelelő gazdasági környezet is szükséges, és ennek érdekében nem a távközlés terheiben, a kábeladóban és az európai átlag többszörösét kitevő frekvenciadíjakban kellene világbajnoknak lennünk.