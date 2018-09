Ipari kémkedéssel vádolják az Apple-t

Újabb fejezetéhez érkezett a techipar egyik legnagyszabásúbb jogi háborúja. A csipgyártó Qualcomm azt állítja, hogy az Apple jó pár éve lopja a wifi-technológiájukat, hogy végül majd teljesen dobhassa az őket – írja a Verge.

A két cég közel két éve pereskedik. Eredetileg az Apple támadta meg a Qualcommot, amikor azt állította, hogy a csipgyártó visszaélt a domináns szerepével az okostelefonos modemek piacán, és irreális árat kért a csipjeiért. Később viszont a Qualcomm ellentámadásba lendült, és most is ők álltak elő újabb súlyos váddal.

A legfrissebb vád szerint az Apple a Qualcommtól lopott a modemekkel kapcsolatos kódot, majd azt átadja a rivális csipgyártó Intelnek, hogy ezzel segítse a másik partnercége lassan modemjeinek a fejlesztését. A Qualcomm azt állítja, erre bizonyítéka is van: dokumentumokat szereztek meg arról, hogy az Apple és az Intel mérnökei az ő kódjukat és más eszközeiket osztják meg egymással.

Ugyanezt a témát már tavaly is pedzegette a Qualcomm, de akkor még jóval finomabban csak annyit állítottak, hogy az Apple-től az Intelhez került a kódjuk. Azt most tették hozzá, hogy ez tudatos lépés volt szerintük, és előre kitervelten, éveken át folyt ez a gyakorlat. Az Apple a kódmegosztás tényét még tavaly tagadta, és most is csak a tavalyi reakciójukra mutogatnak.

Maga az Apple egyébként legálisan fér hozzá a Qualcomm kódjához, mert még 2009-ben kötöttek erről egy megállapodást, hogy a cég mélyebben integrálhassa a csipeket a mobiljaiba. A Qualcomm viszont azzal a feltétellel ment ebbe bele, hogy csak olyan készülékekhez használható fel a kód, amelyekhez ők adják a csipet, másnak nem adható át, és az Apple-nek ugyanolyan komolyan kell védenie, mint a saját titkos kódjait.

A Qualcomm szerint a megállapodás része volt az is, hogy ők maguk ellenőrizhetik, mennyire vannak biztonságban a kódjaik, de a cég állítása szerint ezt tavaly mégis hiába kérték az Apple-től. Aztán később az Apple azt a kérést is elutasította, hogy ők maguk indítsanak vizsgálatot, miután egy állítólagos ex-Intel-alkalmazott névtelenül azt állította, hogy összejátszanak az Intellel.

A Qualcomm azt szeretné, hogy a bíróság kötelezze az Apple-t a lopásból származó anyagi kár megtérítésére, emellett bírság kiszabását is kérik, illetve azt, hogy az Apple hagyjon fel az Intel csipjeinek használatával.