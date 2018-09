Ugrálva közlekednek, és küldik az új képeket az aszteroidáról a roverek

Új fotókat küldtek a Ryugu kisbolygó felszínéről a Hajabusza-2 kutatórobotjai, ezek a képek új információkkal szolgálnak az aszteroida felszínéről, olvasható az MTI hírében.

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa