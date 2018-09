Eddig ismeretlen óriásdinót fedeztek fel Dél-Afrikában

200 millió éve élt, eddig ismeretlen, óriási dinoszauruszfajt fedeztek fel Dél-Afrikában – írja az MTI a Current Biology szaklap alapján.

A hosszú nyakú, kis fejű, növényevő, hüllőmedencéjű dinoszauruszok (Sauropodomorpha) egyik csoportjába tartozó faj a Ledumahadi mafube nevet kapta, ami szeszotó nyelven azt jelenti, hogy hajnali óriás mennydörgés.

