Egy hekker azt ígéri, élőben fogja közvetíteni, ahogy törli Mark Zuckerberget Facebookról

Egy fehérkalapos – azaz jó szándékú – hekker azt ígéri egy Facebook-bejegyzésben, hogy élőben fogja közvetíteni Facebookon, ahogy vasárnap feltöri majd törli a Facebook-vezér Mark Zuckerberg fiókját – írja az Engadget.

A hekker a tajvani Csang Cse-jüan, aki a Bloomberg szerint afféle miniceleb a hazájában, és már több hekkelős sztorival bekerült a hírekbe. Egy helyi busztársaság például beperelte, miután feltörte a rendszerüket, hogy vegyen egy darab jegyet. Néhány hete arról tett közzé egy képet, hogy talált egy hibát az Apple Pay fizetős szolgáltatásban, amellyel 1 tajvani dollárért, vagyis olyan tíz forintért tudott volna venni 500 darab iPhone-t. Állítása szerint a Teslát is hekkelte már meg. 2016-ban pedig bekerült a Line nevű népszerű japán csetszolgáltatás hibavadász hírességek csarnokába.

Csang Cse-jüan saját bevallása szerint nem is akar hekker lenni, csak unatkozik, és próbál egy kis pénzt keresni. A Facebook a legtöbb nagy techcéghez hasonlóan működtet is hibavadász programot, amelyen keresztül fizetnek a hibákat megtaláló is a cégnek jelentő hekkereknek. Azért viszont nem valószínű, hogy fizetnének, ha valaki egy valódi Facebook-fiókon demonstrálná ország-világ előtt a felfedezett biztonsági rést. 2013-ban se fizettek annak a palesztin hekkernek, aki szintén Zuckerberg fiókját használta szemléltető eszköznek: feltörte, és posztolt vele egy Enrique Iglesias-videót. (Zuckerberg egyébként népszerű célpont, a Twitter- és Pinterest-fiókját is törték már fel.)

Az akciót itt lehet majd követni magyar idő szerint vasárnap 12 órától.