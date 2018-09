Kihalhat a kardszárnyú delfinek fele

A kardszárnyú delfinek vagy orkák – közkeletű nevükön gyilkos bálnák – populációinak több mint fele eltűnhet a súlyosan mérgező és rákkeltő poliklórozott bifenilekkel (PCB) szennyezett környezet miatt – állapította meg egy tanulmány, amely a Science folyóiratban jelent.

A tanulmány szerint a PCB-szennyezés miatt a gyilkos bálnák különböző csoportjainak több mint a fele elpusztulhat világszerte. A legveszélyeztetettebb populációk Nagy-Britannia, a Gibraltári-szoros, Brazília, Japán és Kalifornia környékén élnek – írja az MTI a BBC nyomán.

A PCB-k ipari termékekben található kémiai vegyületek, amelyekben a klóratomok részben vagy teljesen átveszik a hidrogénatomok helyét a bifenilmolekulán. A PCB-k többek között szennyezett levegővel, vízzel, táplálékkal kerülhetnek a szervezetbe.

Ezeket a kémiai vegyületeket korábban nagy mennyiségben gyártották, rengeteg felhasználásuk volt a műanyagoktól a festékeken és az elektromos berendezéseken át a tömítőanyagokig. Mivel a PCB rendkívül mérgező, évtizedekkel ezelőtt világszerte betiltották – jelenleg már csak Észak-Koreában gyártják –, de a környezetben összegyűlt toxikus anyag közben az óceánokba szivárgott.

A ragadozó kardszárnyú delfinek szervezetébe a táplálékláncból jut be a PCB, amely rombolja az immunrendszerüket, és elsorvasztja a nőstény orkák petefészkét, ezzel korlátozva a borjak születését.

Az új tanulmány azt modellezte, hogy a mérgező vegyület milyen hatással lesz a kardszárnyú delfinek szaporodására és túlélésére. Eszerint azok a populációk, amelyek az Északi- vagy a Déli-sarkvidék környékén, tiszta vizekben élnek, képesek lesznek növekedni. A legszennyezettebb vizekben élőknek viszont a következő 30-50 év végzetes lehet.

A modell szerint azoknak a gyilkosbálna-populációknak, amelyekről van adat, több mint a fele összeomolhat.

A skót partok közelében már most is mindössze nyolc kardszárnyú delfin él, és a csoportban több mint 20 éve nincs szaporulat. "Még az én életemben eltűnhet ez a csoport" – érzékeltette a helyzet súlyosságát Paul Jepson, a Londoni Zoológiai Társaság szakértője.

Jepson kiemelte, hogy a föld emlősei közül az orkák vannak a legnagyobb veszélyben a PCB-szennyezés miatt, nemcsak azért, mert a tápláléklánc csúcsragadozói, hanem azért is, mert éppen a szaporodási képességüket sodorja veszélybe. Hosszú időbe telik náluk, míg elérik a szexuális érettséget, és azt követően is csak néhány évente születik egy-egy borjuk. Ezért a populációjuk nagyon érzékeny minden környezeti hatásra. Ráadásul a PCB-k zsírban oldódó vegyületek, és a kardszárnyú delfineknek különösen gazdag zsírban a szervezete. A nőstények tejében is megjelenik a PCB-szennyezés, ami a táplálással bejut az utódaik szervezetébe.

A PCB-k felszámolása, illetve biztonságos tárolása még nagyrészt megoldásra vár. Néhány ország ebben előrébb tart, mint a többi. Az Egyesült Államokban külön szövetségi alapokat használnak a legszennyezettebb helyszínek kármentesítésére, ennek köszönhetően az óceánok PCB-szintje csökkent.

Európában azonban sürgős beavatkozásra lenne szükség, mivel a PCB-k helytelen tárolása miatt a vegyület beszivárog a talajba, a vizekbe és eljut az óceánba – figyelmeztetett Jean-Pierre Desforges, a dániai Aarhusi Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője.

Tudjuk, hogy a régi épületekben használt festékekben és tömítőanyagokban is vannak PCB-k, valamint a hajók külső bevonására is PCB-ket használtak, és ha nem megfelelő módon ártalmatlanítják, a toxikus anyagok kikerülhetnek a környezetbe, az épületek lebontásával pedig a PCB-k a levegőbe juthatnak

– sorolta a problémákat a kutató.

Amikor a mérgező vegyület bejut az óceánba, már keveset lehet tenni, a PCB nagyon hosszú ideig szennyezi a környezetet.

A tanulmány társszerzője, Ailsa Hall, a brit St. Andrews Egyetem tengeriemlős-kutató csoportjának kutatója hozzátette, hogy számos más több más is fenyegeti az orkák populációját, köztük olyanok, mint a zaj, az élőhelyük és a táplálékhoz való hozzájutás megváltozása. A kutató szerint ha ezeken a tényezőkön könnyítünk, csökkenthetjük az állatokra nehezedő nyomást, és a jövőjük sem lesz olyan sötét.