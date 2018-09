Alváskurzust indít a Harvard, mert egyre több diák tanul szétkoffeinezve éjszaka

Minden harvardi diáknak alváskurzuson kell részt vennie, mielőtt megérkeznek az egyetem campusára, írja a Telegraph. Az egyetem célja, hogy visszaszorítsák a diákok körében egyre jobban elterjedő trendet, miszerint rengeteg koffeint fogyaszva tanulnak egész éjszaka.

Ez az első ilyen típusú kurzus az Egyesült Államokban, és a kurzust megtervező professzor szerint erre azért van szükség, mert az egyetem diákjainak szerinte halvány fogalma sincs arról, hogyan figyeljenek az egészségükre. A kurzuson arra próbálják majd felhívni a figyelmet, hogy a jó alvás milyen pozitív hatással van a tanulmányaikra és sportteljesítményükre, illetve általában a közérzetükre.

Pár évvel ezelőtt csuklómonitorral vizsgálták a diákok alvási szokásait, és ebből kiderült, hogy a többség elképesztően kialvatlan hétközben, amit aztán hétvégén próbálnak pótolni.

A kurzuson többek között felhívják arra a figyelmet, hogy milyen hatással van rájuk a fény vagy a koffein, illetve arra is, hogy a hosszú ideig tartó kialvatlanság egy idő után szívinfarktust, agyvérzést, depressziót vagy akár rákot is okozhat, ahogy a kevés alvás okozza azt is, hogy az ember folyamatosan éhes.

Charles Czeisler, a kurzust megtervező professzor szerint a diákoknak azon is érdemes elgondolkodni, hogy az ébresztőórához hasonlóan bevezetni annak is a jelzését, hogy mikor van ideje ágyba bújni. Ezen kívül a kék fényre, az elektronikus eszközök (mobil, laptop, stb.) képernyőjére is érdemes figyelni, mert ez kizökkenti az ember agyát a megszokott ritmusból, és alvászavarokat okozhat, ha az ember mondjuk lefekvés előtt még telefonját nyomkodja.