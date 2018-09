Láttuk a VR jövőjét, és frenetikus lesz

Az idei kölni Photokina egyik nagy hangsúlyt kapott mellékrendezvénye a Digility 2018, amire a szervezők jó pár tucat céget összehoztak, hogy megmutassák, hol is tartanak manapság a virtuális valóságokkal (VR) kapcsolatos fejlesztések. Itt már nem a hardveres újdonságoké volt a főszerep, inkább azt leste mindenki, hogy ki milyen ötlettel tölti meg a szemüvegeket. A látottak alapján azt mondhatjuk, hogy a helyzet elég sokat változott az 3-5 évvel ezelőttihez képest.

Ha a kiállítás nem is fedte le a világban zajló VR-fejlesztések teljes spektrumát, két-három trendet azért megmutatott. Egyrészt sokasodnak és egyre ötletesebbek a munkavégzéssel, robotikával kapcsolatos megoldások, amiből az látszik, hogy azon kevesek, akiknek a jövő társadalmában nem veszik el a munkáját a robotok, azok nagy eséllyel VR-környezetben is fognak dolgozni. Másrészt azt is láttuk, hogy teret nyerhetnek a nem játékalapú rekreációs VR-alkalmazások: tengerparton heverészni, miközben thai masszőrnő – helyett masszázsfotel dögönyözi fáradt testünket, szintén frenetikus VR-élmény lesz. És jönnek fel a VR-sportok: a kocsmasportoktól kezdve a kemény szabadtéri sportokig bármi jöhet.



Az alábbi fotóriport bepillantást nyújt a VR-jövőjébe (ami igazából már jelen is), ahogy azt a Photokinán láttuk.

A VR 2018-ban elsősorban még mindig a játékokat jelenti. A jumpscare horrorjátékok fölött mondjuk lassan kezd eljárni az idő, de mondjuk egy Nemzetközi Űrállomás-szimulátor elég menő, virtuális űrsétára menni pedig elég maradandó játékélmény, főleg ha meg kell keresni azt az apró lyukat, amin az űrállomás levegője szökik. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Amit látunk, az a német Holo-Systems DeepFrame nevű hologramvetítőjének az úgynevezett "kevert valóságokkal" játszó 3D kijelzős képe, ami egy jókora homorú üvegfelületre vetül. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A DeepFrame hologramja tanácstalanul széttárja karjait. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az A4VR cég repülőgépszimulációjában ülni majdnem annyira felkavaró élmény lehet, mint egy Ryanair járaton turbulenciába kerülni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Na ezt viszont tényleg nehéz überelni: VR sziklamászás. A beltéri falmászó hegyek között érezheti magát, ha befizet egy ilyen VR-élményre. A falon látható kis lyukak a program viszonyítási pontjai a mászó mozgásához. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A VR nem csak szórakozás és mese. Itt kőkemény építkezési daru szimulációval folyik a munka. Arra azért érdemes figyelni, hogy a VR-szemüveg felhelyezésekor mindkét orrlyukat hagyjuk szabadon, az agy megfelelő oxigénellátása érdekében. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Ízlelgessék a kocsmasportok szerelmesei: VR-csocsó. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az ACCSO (Accelerated Solutions) által fejlesztett kis hatlábú robotot VR környezetben lehet irányítani, valóságos feladatokkal megbízva. Játékra és munkavégzésre egyaránt alkalmas lehet, cserélhető fejrészére többféle funkciójú kiegészítőt lehet erősíteni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Facebookról menekülő, VR-ban elmerülő ember magányossága az elkövetkező évtizedek pszichológiai problémaköre lesz. (Házi futurológusunk jóslatát olvasták.) (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Homedics szépség- és wellnesscég Hyperience nevű szolgáltatása komplex testi-lelki felüdülést kínál: miközben a masszázsfotelben ülünk, szemünk elé idegeket nyugtató, relaxáló hatású táj valósághű képe vetül. Hogy miért néz aggódva barátunk, miközben mi a tengerparton heverészünk a rattan napozóágyon, a jó ég se tudja. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A jövő logisztikája VR-alapú lesz, pont. Raktárosok, készüljetek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Microsoft kevert valóságokkal operáló szemüvegáre, a Hololensre is egyre több cég fejeszt saját munkát segítő alkalmazást. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Motort összeszerelni például könnyebb lehet, ha közben a szemüveg kijelzőjén szemünk előtt van a motor összeszerelési segédlete, pontosan mutatva, hogy a kezünkben lévő alkatrészt hová is kell illeszteni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A kevert valóság nemcsak szemüveggel, hanem egy sima tablettel is jó szolgálatot tehet műszaki területeken. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)