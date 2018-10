Rövid időn belül a második nagyszabású régészeti leletről számoltak be Albániából – egy héttel azután, hogy az ország középnyugati részén ősi települést tártak fel, most az ország délkeleti régiójában talált, nagyjából ezer sírból álló ősi sírhelyről számoltak be kutatók.

A leletre a Trans Adriatic Pipeline (TAP) gázvezeték lefektetés során találtak rá, ennek építése miatt csaknem 30 régészeti helyszínt tártak már fel, ezek közül ez a legfontosabb, írja az MTI. A Korca város közelében, Turan falunál folyó ásatások 18 hónapja során feltárták Albánia egyik legnagyobb ősi temetőjét, rétegeiben mintegy ezer temetkezési hellyel.

Az alsó réteg alatt neolitikus település földbe ásott lyukakkal körülhatárolt nyomai láthatóak. Ezek lehettek a hajdani kis házak mára elkorhadt fa támasztékai.

Albániában több mint 20 neolitikus helyszínt találtak, melyek az időszámítás előtti 7. és 3. évezred közötti időszakból származnak, néhányuk a legkorábbi európai földművelő települések közé tartozik.

A több ezer éves kunyhók felett az 50 régészből álló csoport egy 4000 négyzetméteres területet tárt fel, ahol három temetőt találtak, egyet a vaskorból, egyet a római időkből és egyet a középkorból. Egyelőre nem találták nyomát azoknak a településeknek, melyeknek lakói a temetőkben nyugodhattak, de Iris Pojani, Turan vezető régésze szerint könnyű belátni, miért kedvelte az ember ezt a területet évezredeken át. "A hely még ma is nagyon gazdag mezőgazdasági terület" – mondta a szakértő.

A sírokban talál tárgyak között gyűrűk, karperecek, fülbevalók, borostyán- és üveggyöngyök, aranyérmék, edények, középkori fadobozok, ezüstszállal font ruhák, lándzsák, tőrök, kések és kardok is voltak.