Rácsúsztak az emberi vizeletre és izzadságra a washingtoni hegyi kecskék

Annyira rákattantak a Washington állambeli hegyi kecskék az emberi vizeletre és izzadságra, hogy helikopterrel kell őket kimenteni az Olympic National Parkból, írja a Huffington Post. Szakértők szerint az állatok annyira megszerették az emberi testnedvek ízét, hogy kifejezetten olyan területeket keresnek, ahol gyakran megfordulnak kirándulók.

A vadaspark szerint az állatok egyre több kellemetlenséget okoznak az embereknek, mivel sót és ásványi anyagokat keresnek az izzadságban és vizeletben, és gyakran csoportosan kapargásznak olyan területeken, ahol a kirándulók pisiltek vagy kiöntötték a főzővizüket.

Goats are being moved to the Cascade Mountains, their native habitat. The goat relocation project is part of an effort to rid the Olympics of the nonnative ungulates. (via @evanbush) https://t.co/LhbpGGmXjd pic.twitter.com/mCdqn4z3X9