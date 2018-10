Először bukkanhattak Naprendszeren kívüli holdra

Csillagászok megtalálhatták az első Naprendszeren kívüli holdat, vagyis exoholdat, számol be a vélt felfedezésről a CNN. A hold a Kepler-1625b gázóriás körül keringhet, mintegy 8000 fényévnyire a Földtől.

Bár a Naprendszerünkben elég gyakoriak a holdak, hiszen több mint 200 kering belőlük, egészen mostanáig nem sikerült a galaxison kívül is felfedezni hasonló égitestet, még úgy sem, hogy számos exobolygóra bukkantak már a csillagászok. Az ok egyszerű: a bolygókhoz mértek elég kicsik a holdak, és hatalmas távolságból nagyon nehéz észrevenni őket.

Az exoholdak keresésével tíz éve foglalkozó David Kipping szerint reális esély van, hogy tényleg találtak egy exoholdat, a felfedezést tevő tudósok viszont egyelőre nem merik ezt biztosan kijelenteni, és további megfigyeléseket végeznének a Science Advances folyóiratban megjelentetett eredményeik után. A holdat egyébként úgy vették észre, hogy a Kepler-1625b-t figyelve eltéréseket találtak a bolygó fényerejében, emiatt 40 óra megfigyelési időt kaptak a Hubble űrteleszkóppal, amivel négyszer pontosabb adatokat kaptak, mint a Keplerrel.

Ha nem is minden kétséget kizáró, de nagyon ígéretes a felfedezés, a hold ugyanis akkora, mint a mi Naprendszerünkben található Neptunusz, ennek is köszönhetően találtak rá a gázóriás holdra. Maga a bolygó is, ami körül kering, a Jupiter súlyának többszörösét nyomja. Ahhoz viszont, hogy biztosra menjenek, egy teljes keringési fázist meg kellene figyelniük a Hubble-lel, úgyhogy további megfigyelési időért folyamodtak a felfedezők.

