Egy F-35-ös volt a szeme a rakétás osztagnak

Harctéri taktikai szempontból biztató eredményt ért el az Egyesült Államok tengerészgyalogsága egy gyakorlat során. A még tavaly áprilisban végrehajtott arizonai gyakorlatnak két fő résztvevője volt: egy Lockheed-Martin F-35B Lightning II lopakodó vadászbombázó és egy HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) rakétatüzérségi egység – a két katonai eszköz összehangolt akciójával új hadviselési módszereket teszteltek.

A gyakorlat során a 2005 óta szolgálatban lévő mozgékony HIMARS egységek egyike precíziós csapással semmisített meg egy olyan nagy távolságra lévő, viszonylag kis méretű célpontot (egy kb. 2*2*2,5 méteres konténert), amit az F-35B derített fel előzőleg. A két új fegyverrendszer együttműködését mérföldkőnek nevezte a tengerészgyalogság egyik magas rangú illetékese, hangsúlyozva, hogy a rakéta célra vezérlése kizárólag az F-35B-ről származó adatok alapján történt.

Hogy mi is történt az első alkalommal kivitelezett csapásmérő gyakorlat során? Az F-35B repülés közben a szenzoraival (feltehetően az EOTS, Electro-Optical Targeting System segítségével) érzékelte a célpontot, meghatározta annak helyzetét, majd az adatokat közvetlenül a HIMARS-nak töltötte át. A rakétatüzérségi rendszer a biztonságos adatkapcsolaton vett koordináták alapján bemérte a célpontot és indította az azt megsemmisítő irányított rakétát. Így zajlott tehát nagyjából a "szenzortól a lövészig" akció, ahogy az új, a jövőben egyre inkább használni tervezett módszert nevezik.

A teherautóra szerelhető HIMARS a tengerészgyalogság egyik olyan új eszköze, amivel elég sokat kísérleteznek az utóbbi időben. Tavaly ősszel egy csapatszállító hajó fedélzetéről indítottak vele rakétákat egy 70 kilométerre lévő célpontra, idén márciusban egy MC-130-as szállító repülőgéppel vitték terepre, és onnan lőttek célpontokat vele, majd gyorsan távoztak is, demonstrálva mindezzel a rendszer gyorsaságát, mobilitását, flexibilitását.

Az április gyakorlat egyben a sokat kritizált F-35B képességeit is tesztelte, megmutatva, hogy nem csupán hagyományos értelemben vett vadászgép, de legalább annyira felderítő gép is, ami lopakodó képességeit kihasználva lehet szeme és füle egy sor földi, vízi támadóegységnek. (Via Popular Mechanics/Marine Corps Times)

Nyitókép: USMC F-35B Lightning II (Staff Sgt. Corey Hook/U.S. Air Force)