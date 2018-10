Tartsd meg az aprót, te mocskos állat, gondolta a gejzír, és lehányta a Yellowstone-parkot

Akár 93 fokos is lehet a víz a vékony sziklaréteg alatt.

A magyar neten is terjed a hír, hogy forrong a világ legnagyobb vulkánja. Mi ennek az alapja?

Szeptember 15-én a Yellowstone Nemzeti Parkban található gejzír, az Ear Spring a leghevesebb kitörését produkálta 1957 óta. Kilenc méter magasra tört föl a tűzforró vízoszlop, és percekig tartott, mire csillapult az ereje. Az áradat több érdekes leletet is a felszínre hozott, amiket a látogatók az elmúlt hatvan évben dobáltak a gejzír vizébe.

A szökőkutakba és forrásokba pénzt dobáló turistákat ismerve mindenki sejthette, hogy a gejzírbe is belepottyant egy-két negyeddolláros, de a több mint száz pénzérme még a park munkatársait is meglepte. A több évtized alatt felgyűlt egyéb szemétről nem is beszélve: ezeknek egy része még az 1930-as évekből származott.

Miután az Ear Spring szeptember 15-én kitört, a park munkatársai különös tárgyakat találtak a gejzír közelében. Ezek közül néhány történelmi lelet: a kurátori csoport leltárba veszi, majd elhelyezi őket a Yellowstone archívumában.

– írták a park vezetői a Yellowstone Facebook-oldalán.

Hogy miket találtak? Többek között egy óriási salakbetondarabot, törött palackokat, fémből készült figyelmeztető táblákat, néhány alumínium konzervdobozt, műanyagpoharakat, cigarettacsikkeket, egy gumi cipőtalpbetétet, egy harmincas évekbeli cumit, és egy húszcentis műanyag szívószálat. (Jó tanács: soha ne igyanak gejzírekből, mert a vizük a Föld mély rétegeiből származik, ahol a rengeteg ásványi anyag mellett mérgező vagy radioaktív elemek is lehetnek.)

Nem tudni, hogy az egyes tárgyakat szándékosan vagy véletlenül ejtették-e a vízbe, de a park munkatársai hangsúlyozták, hogy ezek nem tesznek jót a gejzírnek, és arra kérték a látogatókat, hogy ne dobjanak bele semmit.

Az amerikai Földtani Intézet (USGS) feljegyzései szerint az Ear Spring négyszer tört ki az elmúlt 60 évben, legutóbb 2004-ben.

(LiveScience)

(Borítókép: Az Ear Spring gejzír 2013-ban - fotó: James St. John / Flickr)