Alig zárt be a Google+, máris beperelték

Két napja jelentette be a Google, hogy leállítja az annak idején Facebook-verőnek indult, de aztán csúnyán a földbe állt közösségi oldalát, a Google+-t (pontosabban a nagyközönségnek szánt változatot lövik le és vállalati kommunikációs szerszámot faragnak a maradékból). A bejelentésben utaltak arra is, hogy egy közelebbről meg nem határozott adatvédelmi hiba tette be végképp a kaput a gyakorlatilag szellemvárosként üzemelő, kihalt közösségi hálózatnak.

Azóta kiderült, hogy ez egy elég komoly balhé volt: a sérülékenység majdnem három évig élt, és ezalatt közel félmillió felhasználó személyes adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe. És ami még rosszabb: miután a Google idén márciusban tudomást szerzett a hibáról, befoltozta ugyan a biztonsági rést, az érintett több százezer felhasználót azonban nem figyelmeztették.

Két kaliforniai felhasználó most csoportos pert kezdeményez a cég ellen a San Francisco-i bíróságon. Ez olyan jogi folyamat, amiben egy cég által megkárosított nagyobb csoport a sértett, bár csak néhányuk vesz részt aktívan az ügyben - viszont ha a bíróság kártérítést ítél meg, az minden érintettnek jár. Ilyen esetekben előfordultak már több milliárd dolláros kártérítések is.