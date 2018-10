Gondolta volna, hogy egy tekercs vécépapírnak is van pulzusa?

A kínai közösségi médiában kezdett el terjedni néhány napja, hogy a népszerű aktivitásmérő fitneszkarkötők újabb generációi, amelyek mérik a gazdájuk pulzusát is, élettelen tárgyakra rögzítve is mutatnak valamilyen értéket. A legelterjedtebb és legviccesebb bizonyíték egy tekercs vécépapírt és egy Xiaomi Mi Band 3-at alkalmazott, és a felhasználók egyre-másra igazolták, hogy bizony a papíron stabil, nagyjából percenként 80 körüli szívverést mér az eszköz. De más, a formájából adódóan karkötő viselésére alkalmas tárgyak is meglepő életjeleket mutattak, például ebben a videóban egy banánról és egy kávés bögréről is 70-80 közötti pulzust olvas le a szerkezet:

Eleinte úgy tűnt, hogy mindez az aránylag olcsó, de - éppen emiatt - roppant népszerű Mi Band 3 fura hibája, de aztán kiderült, hogy androidos okosórák, de még a vadonatúj, csúcskategóriás Apple Watch 4 is életjeleket vesz különféle tárgyakról (igaz, jellemzően alacsonyabb pulzust mutatnak, mint a Xiaomi).

Az internet népe remekül szórakozik a dolgon, de a rejtély közben már megoldódott. Az aktivitásmérők zöld fénysugarat lőnek a felhasználó csuklójára. A vér elnyeli a zöld fényt, így abból kevesebb verődik vissza az okosóra szenzorára. A visszaverődött fény mennyisége annak megfelelően változik, hogy a bőr alatt éppen mennyi vér folyik az erekben - mivel a szenzor nagyon nagy pontossággal képes mérni, ez a görbe gyakorlatilag a pulzusunkat rajzolja ki. Na de mi történik, ha élettelen tárgyra tesszük a műszert? A felület összevissza veri vissza a fényt, és az óra szoftvere kétségbeesetten próbál átlagolni valamit a kapott adatokból. Ennek az eredményére csodálkoztak rá a kínaiak, aztán mindenki más internetszerte. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a valódi emberi pulzust rosszul mérnék az órák, inkább azt, hogy az emberi pulzus mérésére kitalált műszerrel mást nem lehet megbízhatóan mérni.

(A módszert az Index szerkesztőségében is kipróbáltuk egy Fitbit Charge 2 aktivitásmérővel, egy tekercs vécépapírral, és egy doboz sörrel, de a műszer egyiken sem mutatott pulzust. Azaz a Fitbit vagy fejlettebb, és meg sem próbál értelmezhetetlen bejövő adatokból kimenő adatot gyártani, vagy pont halott vécépapírral és sörösdobozzal próbálkoztunk. Utóbbi esetben a kegyeletsértésért elnézést kérünk.)