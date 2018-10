19 órás lesz a világ leghosszabb repülőútja

Éleződik a verseny a világ leghosszabb repülőútjait kínáló légitársaságok között. A Singapore Airlines most beelőzte a konkurenciát, hogy újraindítják a Szingapúr–New York-járatokat. Öt éve már próbálkoztak vele, de leállították, mert túl költségesnek ítélték.

Az újraindított járat 19 óra alatt teszi meg a 15 000 kilométeres távot Szingapúr és New York között.

Ezt csak az ausztráliai Qantas légitársaság Perth–London-járata, illetve a katari légitársaság Auckland–Doha-járata közelítik meg a maguk 17-17,5 órás menetidejével.

A Singapore Airlines a BBC-nek elmondta, hogy akkora igény mutatkozott egy rendszeresen közlekedő, átszállás nélküli repülőjáratra, amivel időt spórolhatnak, hogy muszáj volt újraindítaniuk a szolgáltatást.

A jegyek továbbra sem olcsóbbak, de a légitársaság vadonatúj Airbus gépeket használ, amiken 67 business class, illetve 94 premium economy osztályú ülés van. A borsos jegyárak mellé kétszeri étkezés, illetve kényelmes ágy is jár (prémium kategóriás jegyekhez három étkezés, plusz frissítők). Ebből is látszik, hogy nem a fapados kávédarálók komfortszintjét kínálják, hanem prémium szolgáltatást. Így azért könnyebb kibírni azt a 19 órás utat.

Geoffrey Thomas repülésügyi szakértő a BBC-nek elmondta, hogy Szingapúr és New York fontos pénzügyi központok, így ezen az útvonalon magasabb lehet az üzleti ügyekben utazó, jól kereső utasok száma, akik megfizethetik a drágább repülőjegyeket is. De rajtuk kívül is lehetnek utasok, akiknek megéri felárat fizetni azért, hogy megspórolják a többszöri átszállást és a drága időt. Thomas azt is megjegyezte, hogy a rendszeres repülőjáratok indítása rendszerint megháromszorozza a légiforgalmat az adott útvonalon.

(BBC News)