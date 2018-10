Hogy lehet parfümmel tigrisre vadászni?

Világhírű parfümmel vadásznak egy tigrisre Indiában. Az indiai vadvédelmi hatóságok a füstös-fűszeres illatú Calvin Klein parfümmel, az Obsessionnel próbálják lépre csalni a környéken garázdálkodó emberevő tigrist a nyugat-indiai Maharasthrában.

A hatéves nőstény tigris 13 emberrel végzett Pandharkawada város vonzáskörzetében, és két éven át sikeresen elkerülte, hogy csapdába ejtsék.

– mondta Sunil Limaye, az indiai vadvédelmi hatóság tisztviselője.

A CK Obsession egyik öszetevője egy feromon, amit a cibetmacska illatmirigyeiből vonnak ki. Az ötlet nem a Calvin Klein szabadalma, más parfümökbe is tesznek ilyet. Korábban megfigyelték, hogy tényleg hatással van a macskafélékre: a New York-i Bronx Állatkertben végzett kísérletek során a jaguárok imádták az illatát. Három éve pedig úgy ejtettek csapdába egy leopárdot a dél-indiai Karnátaka államban, hogy befújták a kamerás ketreccsapdát parfümmel.

Az, hogy egy tigris foglyul ejtéséhez egy drága parfümöt használnak, alapvetően nem a módszer kikezdhetetlenségét, hanem a helyiek elkeseredettségét bizonyítja. A T–1-nek nevezett tigrist ugyanis lehetetlen csapdába ejteni; az állat kétéves üldözése India egyik legnagyobb tigrisvadászatába torkollott.

A nőstény tigris és két, kilenc hónapos kölyke egy nagyjából 150 négyzetkilométeres területen garázdálkodik. A területen 20 kisebb falu is található, nagyjából 5000 lakossal. Csak augusztusban három halálos tigristámadás történt. A hatóságok figyelmeztették a helyi farmereket és pásztorokat, hogy korán menjenek haza a földekről, mindig csoportosan haladjanak, és soha ne könnyítsenek magukon nyílt területen.

Az állatvédők – pontosabban a városokban élő állatvédők – kampányt indítottak a közösség médiában a tigris megmentéséért. Azzal érveltek, hogy a vadvédelmi szervezeteknek nincsenek megfelelő eszközeik ahhoz, hogy élve elfogják a tigrist, így biztos, hogy végül meg fogják ölni. Az indiai Legfelsőbb Bíróság viszont szeptemberben azt nyilatkozta, hogy nem indítanának eljárást, ha egy vadőr kénytelen lenne agyonlőni a tigrist, miközben megpróbálják foglyul ejteni.

Az erdőben azóta több mint száz kamerát szereltek föl. Mindennap harminchat felfegyverzett vadőr keresi a tigrist. Altatólövedékkel felszerelt állatorvosok kísérik őket. Egy mesterlövészt is felbéreltek, aki kilencfős csapatával külön úton járőrözik. Az erdő fölött egy drón köröz, Sitara faluban ketreceket és nejlonhálókat helyeztek ki. Nagyjából 500 ember keresi a tigrist két éve, de még mindig nem sikerült csapdába ejteni.

