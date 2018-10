Lángszóró vagy kaméleon? Tippek, trükkök poloskainvázió esetére

Nemcsak az átlagember érzékeli úgy, hogy lépni sem tud a poloskáktól, de a rovarszakértők szerint is elözönlötték a Kárpát-medencét a délről és keletről származó kellemetlen rovarok. Legutóbbi, nem túl optimista kicsengésű cikkünkben összeszedtük, hogy mit érdemes tudni ezekről az invazív fajokról (főleg az ázsiai márványospoloska és a zöld vándorpoloska okoz gondot), honnan jöttek, hogyan szaporodhattak el ennyire, mit tehet ellenük a lakosság. A konklúzió röviden annyi volt, hogy egyre több lesz belőlük, és nem sokat lehet tenni ellenük: természetes ellenségük nem sok van, a különféle házi praktikák jó része kevéssé hatásos, leginkább talán a porszívós összegyűjtés és fizikai megsemmisítés jöhet szóba otthonaink védelme érdekében.

Cikkünk után rengeteg olvasói levél érkezett (ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki írt), amikből valóságos egységfront bontakozott ki az életünket megkeserítő rovarok ellen. Egy sor ötlet, javaslat, bevált módszer gyűlt össze poloskainvázió ellen, ezeket olvasva kicsit úgy éreztük magunkat, mint az orkok elleni támadásra készülő rohani sereg fellelkesített tagjai:

Gábor szerint érdemes lenne imádkozó sáskákkal felvenni a harcot a poloskák ellen: "Szeptember 6-án Sárszentmiklóson az óvodánál dolgoztam, amikor arra lettem figyelmes, hogy az épület falán három imádkozó sáska akciózik, egymástól mindössze pár méterrel. Egy zöld és kettő barnásabb színű példány. Furcsának találtam, mert errefelé ritkán találkozok ezekkel a szép rovarokkal, és itt mindjárt három is volt egy helyen. Közelebb lépve azt vettem észre, hogy a zöld sáska éppen egy szintén zöld vándorpoloskát eszegetett, melyet már félig fel is falt. A belső részei már teljesen hiányoztak és éppen a keményebb külső részeket rágcsálta, ami azt jelenti, hogy a sáska szőröstül-bőröstül képes felfalni egy poloskát. A potrohától kezdte enni és a feje felé haladt szép komótosan. Rájöttem, hogy a másik kettő is az ablak felé igyekszik, ahol a poloskák összegyűltek. Ez reggel 9:30 óra körül történt a még árnyékban lévő homlokzatnál, ahol valószínűleg a még lelassult poloskák könnyű prédának számítottak. Tény: az imádkozó sáska fogyaszt vándorpoloskát! Remélem megfigyelésem segíthet a probléma megoldásában!"

Döme arra figyelmeztetett, hogy a pókok erős szövetségeseink lehetnek a harcban. "A poloskák után nálunk elszaporodtak a kaszáspókok. Élvezettel fogyasztják őket, és már ők is rengetegen vannak. Meglepődtem, de simán beleakadnak a hálójukba."

Zoltán két olyan friss cikket is küldött, amik szerint a szamuráj darázs lehetne a poloskák természetes ellensége. ("Darázsharcosok - szamurájként küzdenek az entomológusok a bűzbogarak ellen" és "Évekig tervezgették kutatók egy darázsfaj betelepítését a poloskák ellen - most magától megjelent")

János is talált természetes ellenséget: "Jelentem a kaméleonom, Albi imádja a poloskákat. Kedvence a zöld, de a barnát is élvezettel ropogtatja. Nem tudom mi tetszik neki annyira: a színe, a ropogóssága vagy az íze, de nálunk csak elvétve kell kihajítani poloskát a lakásból. (Például este, amikor alszik a jószág.)"

Egy másik, hasonlóképp gondolkodó olvasónk, nem húsevő állatokat, viszont húsevő növényeket vetne be ellenük, bár Imre felvetése egyelőre teoretikus: "Poloska ellen kancsóka vagy kürtvirág? Esetleges tapasztalat valahonnan?" Gábor szerint használható, és környezetkímélő megoldás lehetne a feromoncsapda. "Ez egy olyan, varsa-rendszerű edény, aminek belsejében poloskára jellemző feromont tartalmazó csalétek van. A polik belemásznak, de nem tudnak kijönni."

Akad azért pár jó szer

A poloskák elleni potenciális természetes szövetségesek után térjünk át a brutálisabb módszerekre, de előbb jöjjön a porszívózás kritikája. "Ritka rossz ötlet a poloskákat porszívózni. Olyan büdöset csinál vele az ember, hogy ihaj és ezt jól megkeringteti! A porszívó maga is elég büdös lesz napokig. Szerintem befőttesüveg, víz és belepöckölni őket. Nem tudnak a vízből kimászni" – S. Á. monogramú olvasónknak valahol igazat is tudunk adni, bár egy poloskairtásra dedikált olcsó porszákos porszívó (pár ezer forint) szerintünk továbbra is megfelelő beruházás lehet, ha kénytelenek leszünk a poloskák elleni hosszútávú harcra berendezkedni.

Levente így írt: "vezetünk a blog.hu-n egy kártevős blogot, amelyben a napokban a poloskák elleni harccal is foglalkoztunk. Amint ebből is kiderül, azért van olyan háztartási rovarirtó szer, amelyik a poloskák ellen is jó, csak ez eddig nem szerepelt rajta, hiszen nem volt poloskainvázió. A mászórovarok (csótány, ágyi poloska) ellen alkalmazott szerek lényegében alkalmasak a poloskák ellen is, ugyanaz a hatásmechanizmusuk."

Tamás szerint is akad rovarirtó szer, ami használ ellenük. "Az a neve hogy Vape Multinsetto. Lefújod a "poljóskát" a falon, elkezd futni, nyitogatja a szárnyát, de felszállni nem tud. Majd a futásból, egyre bizonytalanabb séta lesz, utána elfelejt kapaszkodni. Majd ki-kihagy a motor, az egyik oldala elkezd nem úgy mozogni, ahogy a tulaj akarja. Ezután hanyatt vágja magát, kicsit még kalimpál a lábával, és legnagyobb örömömre nem mozdul többet. Sőt, utána még hat a cucc pár napig. Én egy falra futtatott növény levelein, szárán, futtató kereten szoktam mészárszéket rendezni és miután kiéltem perverz vágyaimat, utána még napokkal is szoktam döglötteket találni, gondolom belemásznak a kifújt cuccba, és azokra is "jó" hatással van." Egy másik Tamás arról írt, hogy egy BioPerm nevű szerrel fújt telibe egyet: "Mintha áramütést kapott volna, úgy fordult le a rohadék az ablakpárkányról. Gazdaboltban, háztartási boltban lelhető fel, a tesójával, a BioKillel együtt. Remélem, hogy segítettem. Miénk lesz a győzelem :)"

Zoltánéknál évek óta probléma a poloska. "Mivel a szomszéd valami egzotikus növénnyel befuttatta a teraszár és ezzel jött az első adag. Az évek tapasztalata alapján amivel jól irtani lehet: Spilan rovar és atkaölőszerek, Mospilan felszívódó rovarölő szer. A többi dolog a szaporodásukat sem tudja leblokkolni."

Viktor örömmel olvasta a poloskákról szóló cikkünket. "Végre valaki foglalkozik velük. Annyi kiegészítést tennék hogy ami nekem bevált, az a fagyasztó spray. Autóiparban használatos. Ez egyből kivégzi őket." (Tegyük hozzá, hogy a -30-50 fokra hűtő mechanikai segédanyag nem összekeverendő a sportsérülésekre javallott hűsítő készítményekkel.)

Mikor lehet hívni a papot?

"Olvasva és megélve a poloskás rémséget, gondoltam megosztom a nálunk bevált irtószert. Eddig csak lakásban teszteltük, növényre nem fújtuk" – írja Réka. "A ZigZag márkanévvel ellátott darázsirtó spray-re a budaörsi Metro áruházban figyeltünk fel. Így, hogy megkezdődött a poloskaszezon, ráragasztottak egy kiegészítő “poloska ellen is hatásos!!!!” címkét, és mi hittünk neki, megvettük. Bevált! Bár gyorsan fogy, cserébe több méterről is bevethető, jól lehet vele célozni és megfelelő dózissal gyorsan hullanak a kis dögök. Fontos, hogy plexin csúnya foltot hagyott nálunk, érdemes mielőbb letisztítani a lefújt felületet."

Krumpli Nudli álnevű olvasónk elsősorban a Vape darázsirtójára és ugyancsak a ZigZag darázsirtóra esküszik, hozzátéve, hogy a csótányirtó szerek is jók, illetve "az egyik kollégám olyat is mondott, hogy távol lehet őket tartani, ha az érintett területeket befújod/bekened ecet-szódabikarbóna-víz keverékkel. Ezt nem szeretik, és állítólag nem mennek oda." Állítólag!

Adolf ugyancsak egy házi praktikát osztott meg velünk. "Dehogyis nincs ellenszer: szappanos víz egy megüresedett műanyag edénybe (pl. margarinos dobozba) és belepöckölni őket a fedelével. Pár másodperc alatt elpusztulnak. Harlekin katicák ellen is jó. Amikor tele a medence szimplán csak cserélem a vizet. Amikor kilehelik a lelküket, azt onnan tudni, hogy a hártyás szárnyukat félig kieresztik a fedőszárny alól. Na, akkor lehet hívni a papot."