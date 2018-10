Újra itt az ebola, egy ENSZ-alkalmazott is megfertőződött

Mi is írtunk róla, hogy augusztus eleje óta újra terjed az ebola Afrika középső részén, és a helyzet azóta is csak romlik. A Kongói Demokratikus Köztársaságban (ez a nagyobb, „Kinshasa-Kongó”) terjedő járványban a WHO legfrissebb adatai szerint már 200-an betegedtek meg. Az ebola valóban halálos vírus, átlagosan a megfertőzöttek fele belehal a betegségbe.

Az egyik legújabb fertőzött egy ENSZ-alkalmazott, a nemzetközi szervezet egyik békefenntartója – írja az Al Dzsazíra.

Az ENSZ folyamatosan figyelmeztet a helyzet veszélyére. Kongóban ez már a tizedik ebolajárvány azóta, hogy 1916-ban először sikerült azonosítani a vírust. Most az ország északkeleti részén, az ugandai határ közelében terjed a testnedvekkel továbbadott fertőzés.

A járvány epicentruma, Beni város környéke egyébként is válságrégió, a közegészségügyi helyzet és a közellátás nagyon rossz, most pedig a nemzetközi segítőszervezetek munkatársainak a járvány mellett azzal is meg kell küzdeniük, hogy a halálesetek miatt pánikhelyzet alakult ki. A WHO igyekszik megvédeni az egészségügyi dolgozókat, de a helyiek körében nagy a félelem, vannak, akik azt hiszik, hogy valójában ők terjesztik a betegséget. Múlt héten súlyosan megsérült két önkéntes, amikor az ebola egyik áldozatának temetésén megtámadták őket.

A szakértők várakozásai szerint az ebolajárvány három-négy hónapig tarthat.